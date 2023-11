woensdag 1 november 2023 om 10:41

Jelle Wallays houdt het voor bekeken: “Kan terugkijken op een mooie carrière”

Jelle Wallays heeft zijn zoektocht naar een nieuwe ploeg gestaakt en zet een punt achter zijn wielercarrière. Dat heeft de 34-jarige Belg laten weten op Instagram. “Ik kan terugkijken op een mooie carrière met ups en downs, maar het plezier en de drive namen steeds weer de bovenhand”, schrijft Wallays.

Wallays kon na drie seizoenen in Franse dienst niet meer rekenen op een nieuw contract bij Cofidis en ging vervolgens op zoek naar een nieuwe werkgever voor 2024. De ploegen stonden alleen niet meteen in de rij om de West-Vlaming in te lijven. Zijn leeftijd is naar eigen zeggen de belangrijkste factor waarom hij niet meer aan de bak geraakt. “Het lijkt alsof ploegen alleen nog maar op zoek zijn naar 17- tot 20-jarigen”, vertelde hij onlangs nog aan WielerFlits.

De ervaren coureur wilde bij een nieuwe ploeg nog dolgraag knechten, maar is er dus niet in geslaagd om een geschikte nieuwe werkgever te vinden. “Na dertien mooie jaren als professioneel wielrenner neem ik afscheid van de fiets. Ik kan terugkijken op een mooie carrière met onder meer zeges in Parijs-Tours (2014 en 2019), Dwars door Vlaanderen (2015) en een etappe in de Vuelta a España (2018)”, blikt Wallays nu terug op zijn loopbaan.

Klaar voor volgende hoofdstuk

“Het was een mooie carrière met ups en downs. Op veel momenten was het een leerschool, maar het plezier en de drive namen steeds weer de bovenhand. Ik heb veel ervaring opgedaan en hoop deze ook te kunnen blijven delen met de jeugd en de ondernemerswereld, binnen en buiten het wielrennen. Ook blijf ik sportieve doelen hebben, waar ik jullie binnenkort graag meer over vertel.”

“Ik ben klaar voor het volgende hoofdstuk, na mijn professionele wielercarrière. Ik zou iedereen willen bedanken die me de voorbije jaren heeft gesteund: mijn familie, vrienden, supporters… Alle personen die in mij geloofden en me de kans gaven om van mijn passie mijn carrière te maken”, besluit de Belg.

Wallays begon zijn profcarrière in 2011 in dienst van Topsport Vlaanderen-Mercator. Hij reed uiteindelijk vijf seizoenen voor deze Belgische formatie en kwam vervolgens ook uit voor Lotto Soudal (2016-2020) en tot slot Cofidis (2021-2023). Op zijn palmares prijken acht profoverwinningen, maar daar zitten wel een paar prestigieuze zeges tussen, met twee keer Parijs-Tours, Dwars door Vlaanderen en een rit in de Vuelta.