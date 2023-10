Niels Bastiaens • dinsdag 10 oktober 2023 om 08:00

Jelle Wallays trekt aan de alarmbel: “Ploegen zoeken jonge renners, maar ervaring is toch ook iets waard?”

Interview Jelle Wallays is einde contract bij Cofidis en de ploegen staan niet meteen in de rij om de West-Vlaming in te lijven. Zijn leeftijd is naar eigen zeggen de belangrijkste factor waarom hij niet meer aan de bak geraakt. “Het lijkt alsof ploegen alleen nog maar op zoek zijn naar 17- tot 20-jarigen”, zegt de 34-jarige kracht van Cofidis tegen WielerFlits.

Twee keer winnaar van Parijs-Tours, winnaar van Dwars door Vlaanderen en een razend spannende rit in de Vuelta. Een stevig palmares, maar toch voelt Wallays zich afgeschreven. “Ik heb al veel gesprekken gehad, maar het verhaal van de ploegen die me niet willen, komt eigenlijk altijd op hetzelfde neer: dat ik te oud word. Is het omdat ze die jongere renners minder moeten betalen? Dat zal er wel voor iets tussen zitten. Ik ben geen veelwinnaar, maar ik heb wel ervaring. Ik had altijd gehoopt dat ik die ervaring zou mogen doorgeven aan de jeugd, dat lijkt me enorm interessant.”

Wallays voelt aan dat zijn ervaring niet volledig naar waarde wordt geschat. “We zitten in een evolutie in het wielrennen waarin ervaring totaal niet meer van tel is. Dat is wat ik aanvoel in alle gesprekken. Vanaf je de kaap van de dertig rondt, is het vandaag de dag heel moeilijk om nog een contract te versieren. Behalve als je vier à vijf wedstrijden op een jaar wint en veel UCI-punten pakt. Maar je hebt toch ook renners nodig ter ondersteuning van de kopmannen? Ik heb evenveel plezier als een andere ploegmaat wint als ikzelf.”

De West-Vlaming wil dolgraag knechten, maar vindt maar geen ploeg die hem die kans wil geven. “Mocht mijn carrière stoppen, dan zou ik het jammer vinden dat ik nooit de juiste appreciatie heb gekregen binnen een ploeg. Ze wisten precies nooit wat ze met mij moesten aanvangen. Terwijl ik altijd aangaf dat ik graag in de wind rijd voor een ander. Hard rijden en niet snel kapot gaan is mijn specialiteit, maar als je alleen maar wordt beoordeeld op resultaten, wordt het moeilijk.”

Hermans: “Vroeger was het anders”

Ben Hermans (Israel-Premier Tech) kwam afgelopen week met een gelijkaardig verhaal. Met zijn 37 lentes heeft hij drie jaar meer op de teller staan dan Wallays, maar hij voelt hetzelfde gebrek aan interesse vanwege zijn leeftijd. “Vroeger was het toch anders. Als je toen deze leeftijd had en nog je ding kon doen in het peloton, kreeg je sowieso een contract. Gewoon puur voor de ervaring die je kon bijbrengen. Maar tegenwoordig kiezen ze alleen nog maar jonge renners en denken ze aan de punten, dat maakt het alleen maar moeilijker.”