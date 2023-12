zondag 31 december 2023 om 08:15

Jeen de Jong maakt in 2024 comeback bij Universe CT

Jeen de Jong keert in 2024 terug in het peloton. De 27-jarige wielrenner uit Friesland reed vanaf 2019 twee seizoenen voor ABLOC, maar besloot door fysieke problemen te stoppen. Nu keert de WielerFlits-redacteur bij het reislustige Universe CT terug op continentaal niveau.

Door goede prestaties bij het clubteam van NWVG kwam De Jong in 2019 bij het toenmalige Monkey Town-ABLOC terecht. Het halfjaar daarvoor was hij er ook al stagiair en wist hij verrassend de derde etappe van de Ronde van Roemenië (UCI 2.2) te winnen. Hij kreeg die zege in de schoot geworpen nadat de jury Nicolae Tanovitchii diskwalificeerde omdat hij na pech de volgwagen gebruikte om terug te keren.

Een jaar later behaalde de Leeuwarder onder meer ereplaatsen in Flèche du Sud (19e), Oberösterreich Rundfahrt (26e) en de Tour of Fuzhou (15e). In 2020 ging het fysiek achteruit met De Jong. Door aanhoudend blessureleed aan zijn linkerheup en rechterbeen kwam hij maar weinig in actie, waarna hij begin 2021 zijn contract inleverde bij ABLOC. “De liefde voor de fiets zal nooit verdwijnen”, zei hij toen al.

De Jong gaat het fietsen bij Universe CT combineren met zijn werk als gewaardeerd redacteur bij WielerFlits. Daarnaast is hij werkzaam bij het Friesch Dagblad. Zijn eerste wedstrijd is eind januari al, als hij de Tour of Sharjah (UCI 2.2) gaat rijden in de Verenigde Arabische Emiraten. Ook rijdt hij in maart de eendagskoersen GP Goriska en GP Adria Mobil in Slovenië en de Volta Limburg Classic in eigen land.