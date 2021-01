Door blessures geteisterde Jeen de Jong levert contract in bij ABLOC

Jeen de Jong heeft zijn contract bij ABLOC ingeleverd. De Nederlander kampt al geruime tijd met aanhoudend blessureleed aan zijn linkerheup en rechterbeen.

“Vandaag heb ik een moeilijk, maar onvermijdelijk besluit genomen”, zo plaatst De Jong op zijn sociale media. “Ik heb mijn contract ingeleverd en zal voorlopig stoppen met het rijden van wedstrijden. Door aanhoudend blessureleed ben ik momenteel niet in staat om te koersen. Laat staan op het door mij gewenste niveau.”

“Misschien dat dit ooit weer zo zal zijn, misschien ook niet. We zullen zien. In beide gevallen blijf ik betrokken bij de wielersport, die me zoveel heeft gebracht. De liefde voor de fiets zal nooit verdwijnen. Bij dezen wil ik ook iedereen bedanken.”

De Jong kwam in 2018 bij de voorloper van ABLOC terecht nadat hij in de Topcompetitie indruk maakte namens zijn clubploeg NWVG. In dat jaar boekte hij zijn enige UCI-zege: hij won de derde etappe in de Ronde van Roemenië.