Jayco AlUla mikt met Dylan Groenewegen op zege in Milaan-Turijn

Dylan Groenewegen zal woensdag aan de start verschijnen van Milaan-Turijn. De Nederlandse sprinter van Jayco AlUla lijkt op basis van de voorlopige deelnemerslijst de topfavoriet voor de zege in de midweekse klassieker, maar zal het wel moeten doen zonder zijn vaste lead out-man Luka Mezgec.

Groenewegen krijgt in zijn jacht op de zege wel steun van landgenoot Elmar Reinders, hardrijders Lawson Craddock en Lukas Pöstlberger, ervaren rot Zdeněk Štybar en jongelingen Blake Quick en Alexandre Balmer. Quick kan met zijn snelle benen eventueel ook meedoen in een sprint, maar de ploeg zal woensdag resoluut de kaart van Groenewegen trekken.

De 29-jarige Nederlander was dit seizoen al succesvol in de Saudi Tour en UAE Tour. In Tirreno-Adriatico kwam hij te kort voor een ritzege, al werd hij in de slotetappe in San Benedetto del Tronto wel tweede achter Jasper Philipsen.

Eerste deelname

“Ik kijk uit naar deze wedstrijd, waaraan ik voor het eerst zal deelnemen. Het parcours is bijna volledig vlak, dus normaal zal het wel een massasprint worden. De benen zijn goed na Tirreno-Adriatico. Na twee rustdagen zal ik wel weer klaar zijn om mee te doen voor de overwinning”, laat de sprintkopman weten in een perscommuniqué van zijn werkgever.

Ploegleider Matthew Hayman vult aan. “Dylan won net niet de slotetappe in Tirreno-Adriatico, dus hij zal in Milaan-Turijn op herkansing gaan. Dit doet hij met een goede groep renners rondom hem, die ook al bijdroegen aan zijn overwinningen in de Saudi Tour en UAE Tour. Zijn vaste lead-out Luka Mezgec krijgt wel wat rust voor Milaan-San Remo.”

Lees meer: Voorbeschouwing: Milaan-Turijn 2023 – Sprinters testen zich voor La Primavera

Selectie Jayco AlUla voor Milaan-Turijn 2023 (woensdag 15 maart)

Alexandre Balmer

Lawson Craddock

Dylan Groenewegen

Lukas Pöstlberger

Blake Quick

Elmar Reinders

Zdeněk Štybar