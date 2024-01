maandag 29 januari 2024 om 08:45

Jayco AlUla kan voor vijf op vijf gaan in AlUla Tour met Simon Yates en Dylan Groenewegen

Dinsdag staat de eerste etappe van de AlUla Tour op het menu. In Saudi-Arabië zal vooral Jayco AlUla, de thuisploeg, met een sterke selectie in actie komen, maar het is ook uitkijken naar een aantal andere grote namen. Wat mag je verwachten? WielerFlits blikt kort vooruit.

Voor het algemeen klassement is er een duidelijke favoriet. Simon Yates is namelijk de renner met de meeste adelbrieven op de startlijst. Na Yates volgt er een groot gat, waarna we onze pijlen richten op onder meer Finn Fisher-Black, Matteo Sobrero, Pierre Latour, Henok Mulubrhan, Ben Hermans en Davide Formolo. Verder is het ook uitkijken naar William Junior Lecerf, de jonge man van Soudal Quick-Step.

Bij de sprinters zien we wel meerdere echt grote namen. We hebben het dan over twee renners, Dylan Groenewegen en Tim Merlier. Het lijkt erop dat we in de AlUla Tour telkens een strijd zullen zien tussen de renners van respectievelijk Nederland en België. Toch mogen ze ook flink wat tegenstand verwachten van bijvoorbeeld Bryan Coquard, Juan Sebastian Molano en Matteo Moschetti. En wat kan de jonge Casper van Uden?

De AlUla Tour bestaat uit vijf etappes. De eerste rit gaat van en naar Al Manshiya Train Station en is ongeveer 150 kilometer lang. Onderweg zijn er hier en daar wat hellingen, maar de verwachting is dat er zal gesprint voor de zege. Een eerste kans voor Groenewegen en co dus. Een dag later is het aan de klassementsrenners wanneer er gefinisht wordt in het Sharaan Nature Reserve.

Etappe drie is weer spek voor de bek van de sprinters. Een dag later is het moeilijker in te schatten wat het scenario zal zijn. Er wordt van Hegra naar Maraya gereden en in de laatste kilometers ligt er nog een venijnige helling te wachten. Vorig jaar konden de sterke sprinters die helling wel overleven, maar we kregen wel echt een sprint der stervende zwanen te zien. Het is alleszins een finale om naar uit te kijken.

Op de laatste dag zullen de klassementsrenners voor de laatste keer hun kaarten op tafel moeten leggen. In de laatste 15 kilometer staat er namelijk een zeer lastige beklimming van 2,8 kilometer aan maar liefst 12,5% gemiddeld op het menu. Hier zal het klassement in een beslissende plooi gelegd worden.