zaterdag 20 januari 2024 om 16:50

Dylan Groenewegen sprint naar zege Clàssica Valenciana, de eerste Europese wielerkoers van het jaar

De eerste Europese wegkoers van het jaar 2024 is gewonnen door Dylan Groenewegen. De Nederlandse sprinter van Jayco AlUla was na 200 kilometer de snelste sprinter in de Clàssica Comunitat Valenciana 1969. In de massasprint was hij sneller dan Bryan Coquard (Cofidis) en Tim Torn Teutenberg (Lidl-Trek Future Racing).

Het parcours van de Clàssica Comunitat Valenciana 1969 was ten opzichte van vorig jaar flink gewijzigd. Na de start lag meteen de Coll de Rates (14,1 km 2,9%) en na 70 kilometer volgde de Alto de Barx (3,6 km aan 6,5%). Daarna volgden nog enkele hellingen, maar na 120 kilometer koers was het klimwerk achter de rug en wachtte een volledig vlakke finale.

Zestien vluchters op pad

Al vroeg in de koers reden vier renners weg, maar twaalf man wisten nog de oversteek te maken. Onder meer Jasper De Buyst (Lotto Dstny), Jetse Bol (Burgos-BH) en Lennert Teugels (Bingoal WB) zaten mee, terwijl Decathlon AG2R La Mondiale en Movistar meerdere renners mee hadden. De zestien koplopers pakten een voorsprong van meer dan twee minuten op het peloton.







Daar waren het Jayco AlUla en Astana Qazaqstan die op kop reden, in dienst van hun sprinters Dylan Groenewegen en Gleb Syritsa. Die WorldTeams zorgden ervoor dat het verschil tot onder de minuut kwam, waarna de samenwerking in de kopgroep slechter werd. Liam Slock (Lotto Dstny), Valentin Retailleau (Decathlon AG2R) en Stefano Oldani (Cofidis) reden daarop weg. De andere vroege vluchters werden ingerekend.

Het drietal aan kop stribbelde nog wel even tegen, maar kon niet voorkomen dat op een kleine 15 kilometer van de finish een samensmelting volgde. Daarna was het aan de sprintersploegen om hun kopmannen in goede positie naar de laatste rechte lijn te brengen. Groenewegen zat in een zetel op anderhalve kilometer van de meet, als onderdeel van de trein van Jayco AlUla, terwijl ook Lotto Dstny zich meldde onder de vod.

Groenewegen de snelste in de chaos

De laatste kilometer verliep erg chaotisch, maar toch wist Groenewegen eruit te komen en als eerste zijn wiel over de finish te drukken. Hij bleef Bryan Coquard (Cofidis) en Tim Torn Teutenberg (Lidl-Trek Future Racing) ruim voor in de straten van Valencia.

Het is voor Groenewegen – logischerwijs – zijn eerste overwinning van 2024. Vorig jaar wist de Leeuw van Amsterdam ook al in januari te winnen, toen opende hij zijn rekening van het seizoen in de openingsrit van de Saudi Tour. Dat was toen op 30 januari.