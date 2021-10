Jasper Stuyven: “Zijn entourage moet Evenepoel eens afremmen”

“Of er een debriefing geweest is na het WK? Ja. Met iedereen, behalve Remco. Hij vond het niet nodig”, zegt Jasper Stuyven in een interview met Het Nieuwsblad. “Jammer, omdat hij het op tv wel nodig vond dingen te zeggen.”

Morgen wordt in het Antwerpse Puurs de Flandrien 2021 uitgereikt, een organisatie van Het Nieuwsblad. In de aanloop ervan interviewt de krant een aantal genomineerden. Daar is Jasper Stuyven één van, naast – topfavoriet – Wout van Aert, Tim Merlier, Jasper Philipsen en Remco Evenepoel. Voor die laatste was Stuyven in het interview niet mals.

Stuyven heeft het niet alleen over zijn knappe zege in Milaan-San Remo, maar ook over de gemiste kans van de Belgen op WK in Leuven, waar hij net naast een medaille greep. En hoe hij na afloop op de kamer samen met roomie Wout van Aert de eerste ontgoocheling verwerkte.

Debriefing

“Er is vijf dagen na het WK nog een debriefing geweest”, vertelt Stuyven. “Online, via Teams. Het duurde een half uur. Een meerwaarde. Met alle WK-Belgen? Iedereen, behalve Remco. Hij was op de hoogte, maar vond het niet nodig. Jammer, omdat hij het wel nodig had om op tv (in Extra Time Koers, red.) dingen te zeggen. Dingen die bij sommigen van ons zijn blijven hangen.”

Eerder gaf ook Wout van Aert al zijn mening over Evenepoels uitlatingen. Zo vertelde het Belgische toptalent dat hij zelf wereldkampioen had kunnen worden. “Zijn entourage zou Remco soms eens moeten afremmen”, zegt Stuyven daarover. “Hij moet nog leren wanneer hij dingen wel en niet mag zeggen. Ook een supersterke renner – wat hij zeker is – moet beseffen dat sommige zaken best intern blijven.”

Sterke Alaphilippe

Stuyven gelooft overigens niet dat Evenepoel wereldkampioen had kunnen worden. “In de eerste plaats had hij dan een andere koers moeten rijden. Wat hij nu deed – vol meerijden in de vroege vlucht, druk gesticuleren en omnipresent zijn tot de finale begon -, dat kan elke subtopper. Maar zelfs had hij zich gespaard, was hij nooit weggereden van Alaphilippe.”

De Leuvenaar zegt voor de volledigheid dat ook hij zelf geen wereldkampioen had kunnen worden, zelfs al had hij onderweg minder energie moeten verspelen in functie van Wout van Aert. “Ik had een superdag, trapte mijn beste waardes ooit en misschien had ik dan Alaphilippe kunnen volgen. Maar dan nog had hij mij geklopt in de sprint. Maar dan had ik wel op het podium gestaan.”