Vijf renners maken kans op de prijs voor Flandrien van het seizoen 2021. Het gaat om Remco Evenepoel, Tim Merlier, Jasper Philip­sen, Jasper Stuyven en Wout van Aert. Dat heeft organisator Het Nieuwsblad donderdag bekendgemaakt.

Evenepoel behaalde dit seizoen, tot nu toe, zeven overwinningen. Zo won hij, naast etappes, ook de eindklassementen van de Baloise Belgium Tour en de Ronde van Denemarken. Hij voegde daar de Druivenkoers en de Brussels Cycling Classic aan toe. De teller van Merlier staat op negen zeges, waaronder etappes in de Giro d’Italia en de Tour de France. Philipsen heeft ook al negen keer gewonnen, waaronder twee uitschieters in de Vuelta a España.

Stuyven verraste met de overwinning in Milaan-San Remo, de eerste monumentale klassieker van het jaar. “Slechts één zege, maar wat voor eentje. Milaan-Sanremo was zijn terechte vrijbrief richting nominatie”, aldus het juryoordeel. Van Aert staat op dertien zeges in 2021, met daarbij de Gent-Wevelgem, de Amstel Gold Race, het BK en drie etappes in de Tour de France.

Campenaerts en Teuns niet genomineerd

“De grote conclusie: zelden lag de lat zo hoog als in 2021”, aldus de Belgische krant. “Neem er de erelijst van de Flandrien bij en kijk naar de periode 2013-2018: vijf keer Greg Van Avermaet, één keer Yves Lampaert. Mooie namen, prachtige palmaressen, verdiende laureaten. Maar ook: jongens van de regelmaat. Niet de grote veelwinnaars. Anno 2021 haal je daar nog nauwelijks een nominatie mee.”

Naast Van Avermaet (derde in de Ronde van Vlaanderen) en Lampaert (Belgisch kampioen tijdrijden) ontbreken ook renners als Victor Campenaerts (ritwinst in de Giro) en Dylan Teuns (ritwinst in de Tour).

Op 26 oktober wordt op het Gala van de Flandrien de winnaar gekozen door de renners uit het peloton. Vorig jaar ging de prijs naar Wout van Aert.