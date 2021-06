Jasper Stuyven: “Vierde is niet slecht, maar was liever dichter bij de zege”

Jasper Stuyven moest in de derde etappe van het Critérium du Dauphiné genoegen nemen met de vierde plaats. In de oplopende aankomst waren alleen Sonny Colbrelli, Alex Aranburu en Brandon McNulty sneller. “Dat is niet slecht, maar ik was liever iets dichter bij de overwinning”, zegt Stuyven na afloop.

“We namen onze verantwoordelijkheid om de kleine vluchtersgroep te controleren”, geeft de Trek-Segafredo-renner aan. “Want het was met de oplopende finish een goede kans voor mij. De ploeg heeft goed voor mij gezorgd, waarna de finale richting de laatste 2,5 kilometer heel hectisch was.”

Stuyven zat goed geplaatst in de laatste kilometer. “Ik heb alles gegeven, maar ik denk dat Colbrelli momenteel een heel goed niveau aantikt”, aldus de klassiekercoureur. “Ik vind een wedstrijd als de Dauphiné heel leuk, eerlijk gezegd. Het is gemaakt voor lastige koersen en vandaag was zo’n lastige rit. Ik heb dit liever dan een volledig vlakke etappe, waar iedereen alleen de laatste twintig kilometer all in gaat.”

Onderweg raakte Trek-Segafredo wel Mads Pedersen kwijt. De Deen heeft bij een valpartij een lichte hersenschudding opgelopen.