Jasper Philipsen voor het Openingsweekend: “Start met ambities, maar zonder al te hoge verwachtingen”

“Ik heb lang gewacht, terwijl er ondertussen toch al veel wedstrijden gereden zijn”, gaat Philipsen verder. “We hebben heel veel trainingsarbeid verricht op stage met de ploeg. Het kriebelt absoluut om aan mijn seizoen te beginnen, al geeft het misschien ook wat meer onzekerheid. Maar we zijn er wel van overtuigd dat we een heel goede voorbereiding hebben gehad om direct te kunnen scoren.”

Philipsen verwacht komend weekend het goede gevoel te vinden. “Ik voel dat de stage al gerendeerd heeft en dat er daardoor wel iets voor mij in zit deze klassiekerperiode. Ergens de komende weken een goed resultaat neerzetten zou toch het doel moeten zijn. Of dat al voor dit weekend gaat zijn, is moeilijk om te zeggen. Ik start zeker met veel ambitie. Maar ik heb geen al te hoge verwachtingen, omdat het de eerste wedstrijd is.”

De sterke spurter verwacht desondanks toch het nodige van zijn ploeg Alpecin-Deceuninck dit weekend. “Ik heb toch al goede indrukken gezien van mijn ploegmaten op stage. Vaak tussen mijn kader gehangen achter hen”, lacht hij. “Zelf is voor mij het ideale scenario dat we in een uitgedunde groep naar de meet gaan, zoals in het seizoen dat Davide Ballerini won (2021, red.). Hopelijk kan ik meedoen voor de zege.”

Zondag doet Philipsen als enige van zijn ploeg ook Kuurne-Brussel-Kuurne. “Die koers zou me in principe nog beter moeten liggen dan Omloop Het Nieuwsblad. Vorig jaar won Fabio Jakobsen daar in een grote groep. Dat is ook iets dat ik moet kunnen. Ik acht mezelf zondag een hogere kans toe om te winnen dan zaterdag.”

