Voorbeschouwing: Kuurne-Brussel-Kuurne 2023 – Sprinters versus aanvallers in Henegouwse heuvelzone

Geen Omloop Het Nieuwsblad, zonder Kuurne-Brussel-Kuurne. Het Vlaamse openingsweekend kent zondag zijn besluit met de semiklassieker die deel uitmaakt van de UCI ProSeries, maar wel zeventien WorldTeams mag verwelkomen. Vorig jaar ging de winst naar Fabio Jakobsen. Kan de Europese kampioen, die in de voorbije sprints niet de beste indruk maken, zichzelf opvolgen, of gaan de aanvallers met de zege aan de haal? WielerFlits blikt vooruit!



Historie

De stofwolken van de Tweede Wereldoorlog waren nog niet eens opgetrokken, maar toch koerste een bescheiden peloton van veredelde amateurs en semiprofs in 1945 voor de eerste keer over de wegen in de omgeving van Kuurne en Brussel. De in Roeselare geboren Valère Ollivier (1921-1958), in eigen stad zeer populair vanwege zijn vele zeges in nabijgelegen kermiskoersen, zette zijn naam als eerste op de erelijst.

Van het traject Kuurne-Brussel-Kuurne was op dat moment nog geen sprake. In 1947 opperde de organisatoren voor het eerst om van Kuurne naar Brussel en weer terug naar Kuurne te rijden en was Kuurne-Brussel-Kuurne écht een feit. Er werd in de daaropvolgende jaren nog vaak gesleuteld aan het parcours, de plek op de kalender (KBK was enkele jaren zelfs de Vlaamse openingskoers, nog voor de Omloop) en de naam. Zo ging de koers, nadat men had besloten om het zwaartepunt van de wedstrijd te verleggen naar de Vlaamse Ardennen, tien jaar lang door het leven als de Omloop der Beide Vlaanderen.

Het deed echter niks af aan de allure van de koers. De grote kampioenen van weleer vonden gemakkelijk hun weg naar Kuurne, wat wordt bevestigd als we een blik werpen op de erelijst. Roger De Vlaeminck was in 1970 en 1971 de beste in Kuurne, Patrick Sercu wist zijn naam in 1977 te vereenzelvigen met de koers. Ook een opvallende naam op de erelijst: Patrick Lefevere. De excentrieke en uitgesproken ploegbaas van Soudal Quick-Step was ooit een meer dan verdienstelijk profwielrenner en boekte in 1978 een prestigieuze zege in Kuurne.

In 1979, een jaar na de zege van Lefevere, besloot de organisatie het roer nogmaals om te gooien. De originele naam werd opnieuw aangenomen en tot op de dag van vandaag kennen we de wedstrijd als Kuurne-Brussel-Kuurne. Dit geeft overigens wel een vertekend beeld, want er wordt al meer dan vijftig jaar niet meer van Kuurne naar Brussel en weer naar Kuurne gereden.

Hebben we daarmee alle grote namen op de erelijst genoemd? Bij lange niet. Tom Boonen – nochtans nooit winnaar van de Omloop Het Nieuwsblad – is met zijn drie triomfen in Kuurne (2007, 2009 en 2014) zelfs recordhouder. Ook landgenoten Edwig Van Hooydonck, Johan Museeuw, Andrei Tchmil, Peter Van Petegem en Nick Nuyens mochten een ‘ezeltje’ mee naar huis nemen, waardoor de Belgen met 53 zeges veruit het meest succesvol waren in Kuurne.

Het blijft opmerkelijk dat de naam van Eddy Merckx hier niet tussen staat. De ‘Kannibaal’ uit Meensel-Kiezegem, de onbetwiste GOAT, wist Kuurne-Brussel-Kuurne nooit te winnen. Negen Nederlanders deden dat wél, van Piet Rentmeester in 1962 tot Dylan Groenewegen in 2018, en natuurlijk Fabio Jakobsen vorig jaar.

Laatste tien winnaars Kuurne-Brussel-Kuurne

2022: Fabio Jakobsen

2021: Mads Pedersen

2020: Kasper Asgreen

2019: Bob Jungels

2018: Dylan Groenewegen

2017: Peter Sagan

2016: Jasper Stuyven

2015: Mark Cavendish

2014: Tom Boonen

2013: Geen editie

Laatste editie

Een wel zeer opvallende aanwezige in de vroege vlucht vorig jaar: zoals vooraf aangekondigd probeerde Bas Tietema, die voor het eerst startte in een Vlaamse voorjaarskoers bij de profs, mee te zitten. In dat plan slaagde de populaire YouTuber van Bingoal Pauwels Sauces WB. Hij schoof mee met een groep van zeven met daarin ook landgenoten Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert) en Wessel Krul (Human Powered Health). Daarnaast waren Lluis Mas (Movistar), Luke Durbridge (BikeExchange-Jayco), Arjen Livyns (Bingoal Pauwels Sauces WB) en Jules Hesters (Sport Vlaanderen-Baloise) vertegenwoordigd.

In de (stevig vernieuwde) heuvelzone nam een sterke INEOS Grenadiers-ploeg het initiatief. Het was menens voor de Britten, want in geen tijd was het verschil met de kopgroep nog een minuut. Op de Mont Saint-Laurent brak het peloton in stukken door een versnelling van Tom Pidcock en op de daaropvolgende Kruisberg was het andermaal INEOS Grenadiers dat de forcing voerde. Even later kreeg het daarbij de steun van Quick-Step – Alpha Vinyl en Jumbo-Visma, wat op de Côte de Trieu leidde tot de afscheiding van achttien renners.

Tiesj Benoot kreeg ploegmaats Nathan Van Hooydonck en Christophe Laporte mee, net als Tom Pidcock, Jonathan Narváez, Stefan Küng, Tobias Ludvigsson Matteo Trentin, Damien Touzé, Fred Wright, Kasper Asgreen, Yves Lampaert, Iván García, Kévin Vauquelin, Toms Skujins en vroege vluchters Van der Hoorn, Livyns en Luke Durbridge. Het verschil met het peloton was 50 seconden; reden voor Lotto Soudal en Alpecin-Fenix om het gat te dichten.

De samenwerking was vooraan echter nooit optimaal en bovendien was er een schuine tegenwind. Een eerste deel van de kopgroep werd 33 kilometer voor het eind ingerekend. Maar Laporte, Van der Hoorn en Narváez stribbelden nog tegen. Even was de voorsprong vijftien seconden en daarna bleef het tot in de laatste drie kilometer rond de tien seconden schommelen. Quick-Step-Alpha Vinyl rookte ondertussen de meeste helpers op, maar dichterbij kwamen zij niet. Jumbo-Visma deed ook nog stoorwerk in dienst van Laporte.

Onder de vod was het verschil nog altijd acht seconden, maar een ultieme inspanning van de mannen van Trek-Segafredo zorgde ervoor dat in de laatste rechte lijn het peloton langszij kwam. Met een ferme sprint schoot Fabio Jakobsen langs de vluchters, waarna hij ook nog de opkomende Caleb Ewan knap afhield. Hugo Hofstetter sprintte naar plek drie.

Uitslag Kuurne-Brussel-Kuurne 2022

1. Fabio Jakobsen (Quick-Step – Alpha Vinyl)

2. Caleb Ewan (Lotto Soudal) allen in z.t.

3. Hugo Hofstetter (Arkea-Samsic)

4. Daniel McLay (Arkea-Samsic)

5. Giacomo Nizzolo (Israel-Premier Tech)

Wedstrijdverslag

Parcours

Vorig jaar voerden de organisatoren een baanbrekende parcourswijziging door waarbij de traditionele passage op de Oude Kwaremont werd ingeruild voor de zeer vinnige kasseistrook van de Mont Saint-Laurent in le Pays Des Collines. Voor deze editie zijn er – op enkele beperkte omleidingen door werkzaamheden na – nauwelijks veranderingen aan het traject dat de renners zullen volgen.

Vast staat dat het Henegouwse drieluik nieuwkomers met Hameau des Papins (1.200 meter, gemiddeld 6,6%, max. van 16,2%), Le Bourliquet (1.300 meter, gem. 6,8%, max. 15,3%) en Mont Saint-Laurent (1.300 meter, gem. 7,8 % max. 17%), samen met het daaropvolgende sluitstuk met daarin de Hotond, de Côte de Trieu ofte de Knokteberg en de Kluisberg, de wedstrijd weer op zijn kop kan zetten, net als vorig jaar. Toen zag je dat de sprinters het er misschien nog wel lastiger kregen dan op het oude parcours.

Wél hetzelfde gebleven in het voorbije decennium: startplaats Kuurne, waar de renners verzamelen op de Brugsesteenweg. Daarna volgt een traject van 195 kilometer met daarin dertien hellingen. De eerste is de bekende Tiegemberg na amper 16 kilometer koers. Vanaf de met kasseien betegelde Kattenberg, na 34 kilometer, is het lang geen meter vlak meer. Want ook de Boembeek, de Bossenaarstraat, Berg ten Houte en la Houppe volgen elkaar in sneltempo op. Op negentig kilometer van het einde wacht de Henegouwse heuvelpassage vervolgens.

De vijfhonderd meter lange Beerbosstraat, op 35 kilometer van de meet, is de laatste kasseistrook en noemenswaardige hindernis voor de aankomst. Daarna gaat het, via het heuvelachtige Sint-Denijs, in gezwinde draf richting Kuurne, waar na 181,5 kilometer de finishlijn gepasseerd wordt. Wat volgt is nog een lokale ronde van goed vijftien kilometer door Kortrijk en Harelbeke. Daar kunnen de sprintersploegen nog iets proberen recht te zetten, wat altijd voor spannende taferelen zorgt.

Tiegemberg (1.400 m à 4%) – na 16,5 km

Kattenberg (900 m à 5,6%) – na 34,5 km

Boembeek (1.100 m à 4,8%) – na 55 km

Bossenaarstraat (1.300 m à 4,3%) – na 73,5 km

Berg Ten Houte (1.100 m à 6,2%) – na 77 km

La Houppe (1.880 m à 4,8%) – na 84 km

Hameau des Papins (1.200 m à 6,6%) – na 102 km

Le Bourliquet (1.300 m à 6,8%) – na 110,5 km

Mont Saint Laurent (1.200 m à 7,8%) – na 115,5 km

Kruisberg (1.875 m à 4,8%) – na 125 km

Hotond (2.700 m à 3,1%) – na 126 km

Côte de Trieu/Knokteberg (1.260 m à 7%) – na 133,5 km

Kluisberg (1,100 m à 6,3%) – na 141 km

Start: 12.10 uur

Finish: tussen 16.45 en 17.10 uur

Favorieten

Kuurne-Brussel-Kuurne is, net zoals Gent-Wevelgem, misschien wel een van de lastigste koersen om te voorspellen in het voorjaar. Je zit met de constante tweestrijd tussen de rasaanvallers, die het in de heuvelzone ongetwijfeld zullen proberen, en de sprinters, die daarna nog ruim vijftig kilometer de tijd hebben om hun ploegmaats een eventuele scheve situatie te laten rechtzetten. Wat wél zeker is: met zeventien van de achttien WorldTeams aanwezig (enkel EF Education-EasyPost niet) is het deelnemersveld ijzersterk.

Dé ploeg die ieder jaar de sleutel in handen heeft in deze koers, is Soudal Quick-Step. Brengen zij een sterke sprinter aan de start, dan is de kans groot dat we effectief zullen gaan spurten in Kuurne. Is dit niet het geval, dan proberen de mannen van Lefevere de boel vaak te forceren. Dit jaar zitten ze een beetje tussen de twee in. Europees kampioen Fabio Jakobsen is dé man om naar uit te kijken, maar zijn sprints zijn dit seizoen niet heel indrukwekkend. In de Vuelta a San Juan won de titelverdediger weliswaar de eerste sprintkans, maar nadien kreeg Jakobsen twee keer op zijn doos van Sam Welsford. En in de Algarve leek hij wel stil te staan wanneer Alexander Kristoff over hem heen kwam.

Het is dus de vraag of Soudal Quick-Step zal koersen om Jakobsen in stelling te brengen, want een zekerheid op winst is hij momenteel niet. Gelukkig beschikken de blauwhemden nog over voldoende kwaliteit om mee te schuiven met een interessante groep. Meer nog, iédereen in de selectie zou zomaar kunnen verrassen met winst. Of durft u Kasper Asgreen, Davide Ballerini, Yves Lampaert, Capser Pedersen, Florian Sénéchal en Stan Van Tricht op voorhand al afschrijven?

Bovendien beschikt Soudal Quick-Step over twee belangrijke bondgenoten om de koers hard te maken: Jumbo-Visma en INEOS Grenadiers, die beide zelfs geen sprinter in de gelederen hebben. Ook vorig jaar namen ze die rol al op zich, dankzij een sterke Tiesj Benoot en Christophe Laporte enerzijds, en Tom Pidcock en Ben Turner anderzijds. Algarve-ritwinnaar Pidcock mag ook Michal Kwiatkowski, Magnus Sheffield en Jhonatan Narvaez naast zich plaatsen. Zonder meer een sterk blok.

Daarnaast zijn er renners die op twee paarden kunnen wedden, en die zijn wellicht het gevaarlijkst. Dan denken we aan Arnaud De Lie (Lotto Dstny) en Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck). De Lie en Philipsen zijn beiden zo sterk dat ze zomaar de massasprint naar hun hand kunnen zetten, maar ze draaien hun hand ook niet om voor een aanvallende koers.

Bij De Lie werd dat in Bessèges nog duidelijk. In de waaiers en op de hellingen maakte hij het mooie weer, maar toch zat er nog genoeg kracht op om de sprint te winnen. Van Philipsen weten we al wel langer dat hij tot meer in staat is dan sprinten alleen: dat liet de Limburger in de lastige najaarswedstrijden van vorig seizoen meermaals blijken. Voor hen is het vooral zaak om niet geïsoleerd te geraken, want dan zullen ze geviseerd worden. De Lie rekent daarvoor op Victor Campenaerts, die van de Omloop ook een doel heeft gemaakt. Philipsen op onder meer Axel Laurance.

Vergeet daarnaast Trek-Segafredo niet. Voor Jasper Stuyven is dit zowat de koers van de doorbraak geweest, toen hij in 2016 zijn ezeltje mee naar huis mocht nemen. Maar sindsdien is de Leuvenaar hier altijd op de afspraak. Spontaan schiet ons de editie van twee jaar terug door het hoofd, toen Stuyven ploegmaat en vriend Mads Pedersen op sublieme wijze naar de zege piloteerde. Stuyven moet het deze keer zonder snelle man doen, maar met Filippo Baroncini en de debutant Bauke Mollema moeten ze bij Trek-Segafredo wel hun stempel op de finale kunnen drukken.

Welke ploegen zullen wél hopen op een pure sprint? Niet zo héél veel, want het gros van de snelle mannen proeft momenteel het woestijnzand van de Verenigde Arabische Emiraten. Het Uno-X van Alexander Kristoff mag je hier wél voor opschrijven. Indrukwekkend was het, de manier waarop de Noor Jakobsen te grazen nam in de Algarve. En nu hij voor het eerst sinds 2009 voor een ploeg uit eigen land rijdt, lijkt niets hem nog te kunnen stoppen. Verwacht trouwens niet dat Kristoff plooit in de heuvelzone, want ondanks zijn 80 kilogram heeft de Noor een grote motor.

Ook Jordi Meeus en BORA-hansgrohe durven een massasprint wel aan, net als het Arkea-Samsic van Daniel McLay, David Dekker en Luca Mozzato. Team DSM laat Sam Welsford binnenkort de klassiekers in België afwerken, maar de Australiër vertoeft nu nog in de UAE Tour, waardoor Alberto Dainese een kans krijgt in de sprint. En Jonathan Milan (Bahrain Victorious), Niccolo Bonifazio en Mike Teunissen (Intermarché-Circus-Wanty), Jake Stewart (Groupama-FDJ), Bryan Coquard (Cofidis), Giacomo Nizzolo (Israel-Premier Tech) en Matteo Moschetti (Q36,5 Cycling Team) mag je nooit afschrijven.

Outsiders onder de aanvallers vinden we in Peter Sagan (TotalEnergies), Zdenek Stybar (Jayco AlUla), Greg Van Avermaet en Oliver Naesen (AG2R Citroën), Matej Mohoric (Bahrain Victorious), Taco van der Hoorn (Intermarché-Circus-Wanty), Matteo Trentin en Tim Wellens (UAE Emirates) en Sep Vanmarcke (Israel-Premier Tech).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Arnaud De Lie

*** Alexander Kristoff, Jasper Philipsen

** Fabio Jakobsen, Tom Pidcock, Christophe Laporte

* Jordi Meeus, Jasper Stuyven, Kasper Asgreen, Bryan Coquard

Weer en TV

De renners mogen zondag een koude, maar droge editie van Kuurne-Brussel-Kuurne verwachten. De temperaturen zouden volgens Weeronline nooit hoger oplopen dan 6 graden Celsius, maar het zonnetje komt er wel door en we krijgen geen neerslag. De wind kan wel redelijk stevig huishouden, tot vier Beaufort uit het noordoosten.

Wie de wedstrijd live op televisie wil volgen, kan vanaf 13.30 uur al afstemmen op Sporza op de Vlaamse tv-zender Eén. Nederlandse kijkers die Eurosport 1 of de online alternatieven van Eurosport.nl/Discovery+/GCN+ verkiezen, moeten wachten tot 14.30 uur.