zaterdag 16 maart 2024 om 12:11

Mathieu van der Poel, Luke Plapp en Tadej Pogacar kleuren Milaan-San Remo wit

Het eerste monument van 2024 is daar: Milaan-San Remo. In La Primavera zal op de Cipressa en de Poggio een hevige strijd worden gevoerd, maar ook voorafgaand aan de koers viel al het nodige op. Wit bleek het sleutelwoord te zijn. Van gekleurde haren tot een maagdelijk witte broek.

Vorig jaar speculeerde Mathieu van der Poel al na het binnenslepen van de wereldtitel in Glasgow over de combinatie van de witte broek en de overwegend witte trui van de wereldkampioen. “Misschien te wit” was toen de conclusie van de Nederlander. Toch opent Mathieu van der Poel ook zijn 2024 in een volledig witte fit. De fiets, de broek en de kampioenstrui zorgen voor een geheel wit ensemble.

Van der Poel is overigens niet de enige die de inmiddels beruchte witte broek aan heeft getrokken. Ook Luke Plapp, regerend Australisch kampioen, heeft ervoor gekozen de pantaloni bianchi. De mannen kunnen elkaar dus goed vinden wat betreft hun fashion keuzes. Beide heren lopen in het wit rond.

Ook Tadej Pogačar heeft een duit in het zakje gedaan door zijn haar te blonderen. Met een zonnebril op werd de Sloveen lachend gespot voor de start in Pavia. In San Remo gaat de alleskunner op jacht naar zijn eerste zege in het eerste monument van het jaar.