Jasper Philipsen rekent zich nog niet rijk: “Dit is nog geen Tour-niveau”

Het is geen geheim dat Alpecin-Deceuninck grootse plannen heeft voor de komende Tour de France. Sprintkopman Jasper Philipsen mikt op de groene trui en laat een goede vorm zien in de voorbereidingskoersen. Toch gaat de vlag nog niet uit. "Het is niet dat we in de Tour zoiets makkelijk kunnen doen", vertelt Philipsen in gesprek met WielerFlits.

De vorm van de Belg lijkt goed te zijn in aanloop naar de Tour. Wat heet, twee zeges in vier dagen tijd is geen kleinigheid. De sprinter kan dan ook niet ontkennen dat hij lekker in zijn vel zit. “Ja voorlopig ben ik wel on fire. Hopelijk kunnen we die streak doortrekken in de Tour.” Eerst volgen er nog vier ritten in de Baloise Belgium Tour. Ook daar ziet hij kansen. “De ritten van donderdag en zondag heb ik ook nog aangestipt. Dat zijn ritten die mij liggen.”

Koers willen maken

De sprintzege van Philipsen op woensdag in de Baloise Belgium Tour was een fraaie. In de sprint wist hij onder andere Fabio Jakobsen, een van zijn aanstaande concurrenten in de Tour, achter zich te houden. Achteraf ging het echter vooral over de wijze van koersen van de Belgische formatie. Op goed negentig kilometer van de meet trok de sprinter, samen met ploegmaten Gianni Vermeersch en Mathieu van der Poel, hard door en reden zij weg uit het peloton.

“We wilden met de ploeg eens doortrekken. We kwamen met drie te zitten, terwijl we eigenlijk met vier a vijf wilden ontsnappen. Het was dus misschien iets te weinig. Anders hadden we misschien meer een stempel kunnen drukken, maar vanaf dat moment was het wel koers en dat is ook wel goed. We vielen aan op een onverwacht moment. We zaten goed van voren en het parcours met veel draaien en keren leende zich er goed voor”, vertelt Philipsen, terugblikkend op de koers.

Mathieu van der Poel: "Makkelijker koersen met zo'n killer achter me"

Geen Tour-niveau

De Vlam van Ham maakt zich echter geen voorstellingen. De Baloise Belgium Tour blijft voor hem een voorbereidingskoers, waarin een dergelijke aanval mogelijk is. Het échte werk moet nog komen. “Het is wel de Baloise Belgium Tour, maar het is geen Tour-niveau. Deze koers leent zich er dus ook voor om aanvallend te koersen. Het is niet dat we zoiets in de Tour ook zo gemakkelijk doen.”

In de Ronde van Frankrijk zal Philipsen niet de enige troef zijn die Alpecin-Deceuninck kan uitspelen. Mathieu van der Poel staat ook te trappelen om zichzelf te laten zien. Al is de Nederlander niet vies van enig ondersteunend werk. “Mathieu en ik voelen elkaar goed aan. Hij werd bijvoorbeeld heel laat gepakt, net voor de laatste bocht. Toen kwam ik hem tegen en vroeg ik hem of hij nog iets wilde doen. Hij knikte dat hij nog wel iets in de benen had. Toen liet ik hem even voor en reed hij een imposante lead-out, dus dat laat wel zien dat hij in vorm is.”

Elkaar beter maken

In de Tour zal het niet zo zijn dat Van der Poel altijd voor de kansen van Philipsen moet rijden. De mannen zullen de kansen eerlijk moeten verdelen. Van onderlinge concurrentie lijkt in elk geval geen sprake. De Belg en de Nederlander maken elkaar juist sterker. “Ik denk dat het belangrijk is dat we eerst allebei individueel op een goed niveau zijn. Dan kunnen we onze troeven uitspelen.” De sprinttrein van de Belgische formatie, de sprintersbenen van Philipsen en de vorm van Van der Poel lijken in ieder geval goed te zijn. Alpecin-Deceuninck lijkt klaar voor La Grande Boucle.

