Mathieu van der Poel: “Makkelijker koersen met zo’n killer achter me”

Interview

Het was zo'n zinnetje waar veel betekenis in zit. "Wat minder wedstrijden koersen, maar nu wel veel gretigheid in elke koers tonen." Mathieu van der Poel zei hij enkele minuten nadat hij bijna 90 kilometer lang de eerste rit van de Baloise Belgium Tour had gekleurd door continue in de aanval te gaan en op het einde nog in de sprint nog de rode loper voor zijn ploegmaat Jasper Philipsen had uitgelegd.

Met een bewust programma werkt Mathieu van der Poel naar de Tour de France toe. Waarom hij voor een Belgisch programma in plaats van het hooggebergte in Zwitserland koos, heeft hij na twee koersdagen al duidelijk gemaakt. In ‘eigen’ land kan hij perfect aan de intensiteit werken om straks vanaf ‘Le Grand Départ’ in Bilbao echt te gaan vlammen.

Achter de streep van de eerste rit in de Baloise Belgium Tour in Scherpenheuvel worden de renners een weggetje rechts omhoog in geleid richting de basiliek. Sinds een herder hier een wonderbaarlijke ervaring met een Maria-beeldje onderging, is het uitgegroeid tot een van de bekendste bedevaartsoorten van België. Bij de poort staat nu een groot bord met de tekst: ‘Welkom bij Maria’.

Mathieu van der Poel en zijn winnende ploegmaat Jasper Philipsen hadden geen oog voor de goddelijke uitnodiging. Omarmd reden de twee omhoog om daar in elkaars armen te vallen. De eerste rit van de Baloise Belgium Tour leek voor de twee ploegmaten van Alpecin-Deceuninck, met alle respect voor de concurrentie, wel een speeltuin.

Op 88 kilometer van de streep gingen beiden al in de aanval en reden een tiental kilometers voorop. Uiteindelijk ging Van der Poel nog tweemaal in de aanval om op 2,5 kilometer van de streep gegrepen te worden. Philipsen keek hem even aan, waarna MVDP aangaf dat hij nog voldoende krachten over had om de sprint aan te trekken voor zijn ploegmaat. De tweevoudig ritwinnaar uit de afgelopen Tour de France maakte het vervolgens glansrijk af.

“Laat ik voorop stellen dat het niet mijn idee was om op 88 kilometer van de streep al in de aanval te gaan”, vertelde Van der Poel aan de bekende basiliek. “Maar goed, ik ben niet moeilijk te overtuigen. De ploeg wil iets vroeger de wedstrijd lastig maken. Jasper kan een zware koers beter aan dan de andere sprinters. Het is jammer dat we toen met slechts vier man weg geraakten, waarvan drie van onze ploeg (Van der Poel, Philipsen en Vermeersch, red.). Met een grotere groep waren we wellicht verder geraakt.”

Terecht maakte een journalist de opmerking tegen Van der Poel dat hij niet alleen de ideale lead-out was, maar ook nog eens de hele wedstrijd als lead-out had gefungeerd. “Ik heb inderdaad heel lang in de aanval gereden, maar ik voelde me de hele dag goed. Het doel was om tot de gouden kilometer door te trekken. Dus tot 7,8 kilometer van de finish. Daar heb ik nog acht bonificatieseconden kunnen pakken. Vervolgens hebben we alles op Jasper gezet. Dat is goed gelukt.”

Ook afgelopen zaterdag in Dwars door het Hageland ontbond Van der Poel al vroeg, op 76 kilometer van de streep, zijn duivels en was hij de grote smaakmaker op de gravelstroken en ‘kaskes’. Tot hij op 20 kilometer van de streep lek reed en vervolgens op drie verschillende fietsen terecht kwam, speelde hij mee voor de overwinning.

“Ik merk dat mijn vorm hier alweer beter is dan vijf dagen geleden in het Hageland”, gaf Van der Poel aan. “Ik heb vaak een paar koersen nodig om echt super te zijn. Zo’n dag als vandaag is precies de reden waarom ik hier zit en niet in Zwitserland. Ik hoop dat ik goed herstel en ook in de andere ritten de komende dagen attractief kan koersen.”

Na zijn drieweekse hoogtestage in La Plagne besloot Van der Poel zijn programma om te gooien. In eerste instantie was het de bedoeling om richting de Tour de France nog de Tour de Suisse te rijden. Op het laatste moment werd besloten om voor Hageland en Belgium Tour te kiezen. De hoogtemeters had hij immers op het trainingskamp al gemaakt, dus die hardheid hoefde hij in Zwitserland niet meer op te doen. In de Belgische koersen kan hij veel beter aan zijn snelheid en intensiteit werken door aanvallend te koersen. Precies hetgeen wat hij het liefst doet. Of zoals hij eerder al zei: “Ik wil dat het telt als ik ergens start.” Waarmee hij aangaf dat hij vooral wil koersen om te winnen.

In deze Baloise Belgium Tour kan er ook gewerkt worden aan de wisselwerking tussen Philipsen en Van der Poel. Een tweetal dat elkaar steeds beter begint aan te voelen. In de Tirreno-Adriatico bleek ‘MVDP’ al twee keer de perfecte lead-out voor zijn Belgische sprinter, terwijl de twee in Parijs-Roubaix de twee hoogste treden van het podium opeisten. In Scherpenheuvel bestormden ze opnieuw het altaar van het succes. Met de dubbelslag van Philipsen en Van der Poel op de tweede plek in het klassement in pole-position om misschien wel deze ronde op zijn naam te schrijven.

Het nieuwe super duo raakte eigenlijk pas dit jaar goed op elkaar ingespeeld. “In het begin dat Jasper bij de ploeg kwam, hadden we nog niet zo veel contact”, bevestigt Van der Poel. “Door wat meer wedstrijden samen te rijden en veel samen op pad te zijn, zijn we vrienden geworden.”

“We hebben altijd een gezellige tijd samen. Maar het is ook leuk om al dit werk in een koers te doen als je weet dat je een sprinter hebt die het dan ook afmaakt. Jasper hoort sowieso in de top-vijf van de sprinters, maar wat hem zo goed maakt is dat hij heel goed een zware wedstrijd kan overleven. Hij kan net iets frisser beginnen te sprinten omdat hij iets sterker dan de rest is.”

Voor Van der Poel haalt Philipsen dan ook de nodige druk weg. Spreekwoordelijk gezien is de Nederlander de kip met de gouden eieren in het team van Alpecin-Deceuninck, maar hij is niet meer het enige goudhaantje binnen de gelederen van Christophe en Philip Roodhooft. “Toen we met de ploeg op de weg begonnen, was dat ook het doel waar we naar toe wilde werken. Dat ik niet overal de vooruitgeschoven man zou zijn. Het is voor mij ook makkelijker om een wedstrijd af te maken wanneer ik zo’n killer achter me heb.”