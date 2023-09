maandag 25 september 2023 om 13:31

Jasper Philipsen op 14 zeges na Parijs-Chauny: “Maar zegekoning is geen obsessie”

Jasper Philipsen heeft zijn zegeteller voor het seizoen zondag op 14 gezet. In Parijs-Chauny wist de sprinter van Alpecin-Deceuninck voor de derde keer in twee weken te winnen, nadat hij onlangs ook in het Kampioenschap van Vlaanderen en de Gooikse Pijl de beste was. “Zegekoning worden zou leuk zijn, maar het is sowieso geen obsessie”, vertelt hij.

Om zegekoning te worden, gaat hij in ieder geval Tadej Pogačar voorbij moeten. De Sloveen staat op 16 overwinningen en heeft nog enkele koersen op zijn programma staan. “Het is in elk geval het doel zoveel mogelijk te winnen. Dan zien we wel waar we stranden”, aldus Philipsen via de ploeg. “Toegegeven, ik voel stilaan ook wel de vermoeidheid, maar zolang de conditie nog voldoende is, trek ik door.”

“De Famenne Ardenne Classic en de Sparkassen Münsterland Giro zijn de laatste eendagskoersen, daarna volgt nog de Ronde van Turkije”, doelt hij op de achtdaagse rittenkoers. “We zien wel waar we stranden. Ik denk dat ik nu al mag spreken van een prima seizoen.” Philipsen won onder meer vier etappes én de groene trui in de Tour de France.

Met dank aan Sinkeldam en Taminiaux

Maar nummer 14 haalde hij zondag binnen in Parijs-Chauny door Jason Tesson en Paul Penhoët te verslaan. “Het was geen makkelijke wedstrijd, met nog een aantal klimmetjes in de finale. Maar ik heb alles goed overleefd, met ook nog een aantal ploegmaats aan mijn zijde. In de slotkilometer loodsten Ramon Sinkeldam en Lionel Taminiaux me prima door de laatste bocht, waarna ik het in de sprint kon afmaken.”