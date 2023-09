zondag 24 september 2023 om 17:22

Jasper Philipsen schrijft Paris-Chauny op zijn naam

Jasper Philipsen heeft Paris-Chauny gewonnen. De renner van Alpecin-Deceuninck overleefde de heuvelzone en maakte het daarna af in de sprint. Jason Tesson en Paul Penhoët eindigden als tweede en derde.

Er stonden heel wat sterke namen aan de start van de Franse eendagskoers. Onder meer Jasper Philipsen, Dylan Groenewegen, Sam Welsford, Bryan Coquard, Alberto Dainese en Biniam Girmay werden op voorhand gezien als de grote favorieten.

Lindsay De Vylder (Flanders-Baloise), Kenny Molly (Bingoal WB), Paul Wright (Bolton Equities Black Spoke), Lucas Beneteau (St Michel-Mavic-Auber93) en Mads Østergaard Kristensen (Leopard TOGT) zorgden voor animo onderweg en kozen het hazenpad. De vijf vluchters werden echter al op ruime afstand gegrepen, want in het peloton werd er heel wat aangevallen in de heuvelzone.

Philipsen maakt het af

Vervolgens keerde de rust terug in het peloton. Dat was te danken aan de mannen van Alpecin-Deceuninck en Intermarché-Circus-Wanty, die zich in functie van hun snelle mannen het tempo bepaalden. Even keerde de chaos terug door nieuwe demarrages, maar een sprint was uiteindelijk niet vermijdbaar. In de sprint maakte Philipsen het koeltjes af. Jason Tesson en Paul Penhoët mochten mee op het podium.