Jasper Philipsen kan veel meer dan sprinten: “Had zin om te koersen”

Jasper Philipsen heeft woensdag de Classic Brugge-De Panne op zijn naam geschreven. De Limburgse renner van Alpecin-Deceuninck reed de hele dag aanvallend en werkte het uiteindelijk af in een sprint met vier. “We waren altijd attent op de cruciale punten.”

Philipsen toonde zich al bij de eerste passage door De Moeren, waar de wind meer dan goed stond. De sprinter liet niet alleen zijn ploeg tempo maken, maar zette zich ook zelf op kop. “Ik denk dat we vandaag een heel sterke ploeg hadden. Ik ben trots dat we zo gereden hebben. Dat dat ook beloond wordt, is natuurlijk heel mooi.”

Uiteindelijk kwam Philipsen terecht in een groep met Olav Kooij, Yves Lampaert en Frederik Frison. De vier mochten in De Panne sprinten voor de zege. “Ik wist vanochtend dat het geen normale massasprint zou worden. We kwamen toch met redelijk veel snelle mannen vooraan. Ik voelde me in de finale nog steeds goed en ik had zin om te koersen.”

