woensdag 13 maart 2024 om 13:19

Jasper Philipsen jaagt op winst in Nokere daags voor Milaan-San Remo: “Morgen sta ik op de Poggio”

Video In Nokere staat Jasper Philipsen als één van de grote favorieten aan de start. Zijn kwaliteiten op de kasseien en in de sprint maken hem een gevaarlijke concurrent in een koers als de Nokere Koerse. Daags voor Milaan-San Remo gaat de Vlam van Ham zoekt de Vlam van Ham, naast een zege, naar meer koersritme. “Ik hou daarvan, dat heb ik nodig”, aldus Philipsen voor de microfoon van WielerFlits.

Voorafgaand aan de start van Nokere Koerse wordt Jasper Philipsen gevraagd naar zijn ambities van de dag. “Natuurlijk is er de ambitie om te winnen. Het wordt alleen zien hoe ik ben hersteld van zondag in de Tirreno-Adriatico, maar sowieso heb ik wel een goed gevoel daarover. Ik heb vertrouwen om vandaag iets moois neer te zetten.”

De sprinter is echter niet enkel naar België gekomen om te winnen. “Ik hou ervan op koersritme op te doen. Dat heb ik ook nodig. Deze wedstrijd ligt mij goed en wil ik graag winnen met de ploeg.” Het koersritme kan Philipsen goed van pas komen als hij dit weekend aan de start verschijnt van Milaan-San Remo. “Ik ben niet lang in België. Direct na de finish vliegen we naar Italië. Morgen hebben we nog een verkenning, dus dan sta ik waarschijnlijk op de Poggio.”

Ten slotte wordt de favoriet van de dag gevraagd naar zijn kijk op de parcourswijzigingen van dit jaar. Philipsen verwacht dat de sprintersploegen op hun hoede moeten zijn. “Ik denk dat het parcours iets meer in het voordeel van een vluchter speelt met die smalle paden en de toevoeging van een aantal kasseienstroken, dus dat is iets waar we rekening mee moeten gaan houden.”