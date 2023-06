Droomt Laporte van de groene trui in de Tour? “Ik weet niet wat Wout van plan is”

Christophe Laporte maakt – met twee overwinningen in drie dagen tijd – voorlopig de dienst uit in het Critérium du Dauphiné. De Fransman is het hele seizoen al geweldig op dreef, maar wat mogen we van hem verwachten in de aankomende Tour de France? Denkt Laporte nu bijvoorbeeld aan de groene puntentrui?

Met Wout van Aert in de ploeg hoeft Laporte zich normaal gesproken geen illusies te maken als het gaat over de groene trui, maar de Belg liet onlangs weten dat hij op een andere manier zal koersen in de aanstaande Ronde van Frankrijk. “De focus zal nu meer op ritzeges liggen en minder op de groene trui. Vorig jaar was ik na de Tour geen mens meer”, aldus de Belgische alleskunner.

“Gele trui is mijn eerste prioriteit”

Wat doet dit met de kansen van zijn ploeggenoot Laporte? De Fransman houdt zich in een interview met Het Nieuwsblad op de vlakte. “Ik weet niet wat Wout van plan is. Ambieert hij toch het groen? Of niet? Dat kan alles veranderen. Laat ons duidelijk zijn: het is niet mijn eerste prioriteit om massaspurten te winnen. Jonas en het geel zijn dat wel.”

“Mijn sprintzege in de Dauphiné is ook mijn allereerste vlakke sprint die ik in de WorldTour win. Maar neem de spurt van La Chaise-Dieu van maandag, waarin ik pas als vierde finish. Op zo’n aankomst in de Tour is Wout van Aert altijd dé favoriet. Dan werk ik met veel plezier voor hem”, aldus Laporte.