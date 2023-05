Wout van Aert gaat voor andere aanpak in Tour: “Vorig jaar was ik geen mens meer na afloop”

Wout van Aert zal in de aanstaande Tour de France op een andere manier koersen. De Belgische renner van Jumbo-Visma geeft aan dat de focus meer op ritzeges zal liggen en minder op de groene trui. “Twee weken later volgt nog een doel.”

In gesprek met Wieler Revue geeft Van Aert meer uitleg over zijn keuze.”De Tour van dit jaar zal ik op een andere manier rijden dan vorig jaar, want toen was ik de week erna geen mens meer. Eindig je de Tour op een normale manier, kun je beter worden. Maar vorig jaar was het zo bijzonder zwaar. De focus zal nu meer op ritzeges liggen en minder op de groene trui”, aldus de Belgische alleskunner.

Na de Ronde van Frankrijk staat al snel het WK wielrennen in Glasgow voor de deur. Dat weet ook Van Aert. “Het zal al enorm schelen dat je weet dat twee weken later nog een doel wacht. De mindset in Parijs zal heel anders zijn, maar ook in bergetappes kan ik winnen. Dat ga ik niet laten schieten”, blijft de renner van Jumbo-Visma toch ambitieus.