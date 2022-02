Jan Tormans haalt uit: “Dit ruikt een beetje naar mensenhandel”

Jan Tormans, sponsor van het Tormans CX-team, heeft uitgehaald naar zaakwaarnemer Hans van Kasteren, belangenbehartiger van Quinten Hermans, Corné van Kessel, Emiel Verstrynge en Joran Wyseure.

Vandaag werd bekend dat deze vier veldrijders niet mee de overstap met Tormans naar Quick-Step Alpha Vinyl maken. Verstrynge en Wyseure worden vanaf maart prof bij Alpecin-Fenix, mogelijk volgen Hermans en Van Kessel in 2023. Het doet Tormans veel pijn dat Verstrynge en Wyseure overstappen naar Alpecin-Fenix, zegt hij in gesprek met Het Laatste Nieuws. “Blijkbaar kan Hans van Kasteren niet verdragen dat ik zonder zijn steun een mooi project uit de grond heb gestampt. In zijn frustratie sleurt hij ook Emiel en Joran mee in de val.”

Volgens Tormans treft Verstrynge en Wyseure geen schuld. Hij wilde ze met het nieuwe project nog een extra stap laten zetten, maar daar steekt Van Kasteren nu een stokje voor. “Hij viseert trouwens de foute persionen. Bij Intermarché-Wanty-Gobert kon hij niet meer door dezelfde deur met het Waalse management en is hij door ploegbaas Jean-François Bourlart opzij geschoven. Met deze move doet hij aan payback-time, maar hij pest vooral mij in plaats van de mensen van de ploeg”, gaat de ondernemer verder.

Mensenhandel

Tormans vertelde de afgelopen dagen al in gesprek met WielerFlits dat het project met het Quick-Step Alpha Vinyl van Patrick Lefevere doorgaat, zelfs als de renners van Van Kasteren niet mee instappen. Die ambitie is er nog steeds. “Zeker en vast. We gaan nog door. We beschikken over een goede jeugdwerking en zullen sterker terugkeren. Bovendien zullen we ons niet zomaar neerleggen bij deze praktijken. Van Kasteren doet zich voor als makelaar, terwijl hij niet eens over de juiste licentie beschikt. Eigenlijk ruikt dit een beetje naar mensenhandel.”

De zakenman is niet verbaasd over de interesse van Alpecin-Fenix in Verstrynge en Wyseure en volgens hem heeft die ploeg vorige week zelfs contact opgenomen met de vraag of hij niet dáár wilde intekenen als sponsor. “Maar ik had toen al een akkoord bereikt met Patrick en ik ben een man van mijn woord.” Wat er met Hermans en Van Kessel gaat gebeuren vanaf 2023 weet hij niet. “Maar de kans dat ook zij naar Alpecin-Fenix trekken durf ik niet uit te sluiten. Ik heb Quinten een bericht gestuurd, maar hij heeft nog niet geantwoord. Hij is op dit moment op vakantie.”

Tormans is in ieder geval klaar met Van Kasteren. “Zijn houding is beneden alle peil. Wat hij doet, begint op voetbalpraktijken te lijken. Hij heeft heel mijn ploeg ontwricht. Het is niet de eerste keer dat hij zo gemeen uit de hoek komt.”