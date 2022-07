Jan Bakelants verrast peloton in slotrit Tour de Wallonie, eindzege Robert Stannard

Jan Bakelants heeft voor het eerst in zes jaar weer een koers gewonnen. De ervaren Belg van Intermarché-Wanty-Gobert wist in de slotrit van de Tour de Wallonie met een late aanval uit handen van de sprinters te blijven in Chapelle-lez-Herlaimont. Robert Stannard, die nog erg dichtbij kwam, sprintte naar de tweede plaats en stelde daarmee zijn eindzege veilig in de Waalse rittenkoers.

Grote kopgroep

In de openingsfase ontstond in twee schuifjes een kopgroep van zestien renners. Onder hen Edward Theuns (Trek-Segafredo), Ben Turner (INEOS Grenadiers), de ritwinnaar van gisteren Davide Ballerini (Quick-Step-Alpha Vinyl), Casper Pedersen (Team DSM), Matteo Trentin (UAE Emirates), de best geplaatste Dimitri Peyskens (Bingoal Pauwels Sauces WB), Chris Lawless en Dries Van Gestel (beiden TotalEnergies).

De zestien vluchters kregen bijna vier minuten voorsprong van het peloton, waar Lotto Soudal de controle hield in dienst van Arnaud De Lie. Het was uitkijken naar de heuvelachtige finale met daarin ook enkele kasseienstroken, waarvan er vijf in de laatste zeventig kilometer lagen. Halverwege de rit lag ook een strook en daar kwam Biniam Girmay hard ten val. Hij moest daardoor opgeven.

In de finale spatte de koers uiteen. Theuns, Turner, Ballerini, Trentin en Van Gestel bleven het langst over in de kopgroep, terwijl in het peloton de strijd om de eindzege losbarstte. Op 40 kilometer van de finish kwam De Lie ten val, wat de samenwerking niet ten goede kwam. De Lie moest even later opgeven, net als Girmay.

Achttal maakt finale lastig

Sep Vanmarcke en Ben Healy wisten vanuit het peloton wel de oversteek te maken naar Luc Wirtgen, en die drie konden aansluiten bij de vijf koplopers. De acht vluchters begonnen met een minuut voorsprong aan de laatste 25 kilometer en maakten het het peloton knap lastig. Oier Lazkano probeerde nog de sprong te maken toen het gat was teruggebracht tot een halve minuut en ook Victor Campenaerts deed een poging, maar zij kwamen moeilijk weg.

Ook op de laatste kasseistrook lukte het Lazkano niet om aan te sluiten bij de kopgroep. Hij werd acht kilometer voor de meet gegrepen en ook de laatste vluchters werden niet veel later in de kraag gevat, al stribbelden Vanmarcke, Trentin, Ballerini en Theuns nog wat tegen.

Jan Bakelants kiest het juiste moment

Vanmarcke en Ballerini plaatsten twee kilometer voor de meet nog een ultieme demarrage, maar zij werden in de laatste kilometer ingerekend. Bakelants koos het juiste moment, waarna een ploegmaat slim een gat liet vallen. De sprintende meute kwam te laat op gang, waardoor Bakelants de ritzege naar zich toe trok.

Robert Stannard kwam nog erg dicht bij Bakelants, maar moest genoegen nemen met de tweede plaats in de daguitslag. Hij bleef Axel Laurance en Thibau Nys voor. Anderzijds had Stannard (Alpecin-Deceuninck) genoeg te vieren, want door die tweede plek stelde hij zijn overwinning in het eindklassement veilig.