James Piccoli klautert naar virtuele zege in Zwift Tour for All woensdag 6 mei 2020 om 16:39

De derde etappe van de Zwift Tour for All is gewonnen door James Piccoli. De Canadees van Israel Start-Up Nation won na een ultieme demarrage in de laatste oplopende kilometer. Piccoli bleef twee Fransen – Rudy Molard en Valentin Madouas – voor.

De klimmers waren aan zet in de derde etappe van de Zwift Tour for All, met start en finish in Watopia. De renners kregen vandaag een pittige lokale ronde voorgeschoteld, met enkele klimmetjes als mogelijke scherprechters en de laatste oplopende kilometers.

De deelnemers konden zich alvast opmaken voor een ware afvallingsrace, gezien de lengte (ruim zeventig kilometer) en lastigheidsgraad van de etappe. Pello Bilbao besloot op meer dan twintig kilometer van de finish te versnellen. De voorsprong van de Spaanse klimmer van Bahrain McLaren liep op tot veertig seconden.

Pello Bilbao haalt het niet

In de achtervolgende groep zagen we renners als Gino Mäder en Louis Vervaeke het vuile werk opknappen, maar zij konden niet verhinderen dat Bilbao alsmaar verder wist uit te lopen. De koploper begon met een voorgift van één minuut aan de laatste tien kilometer.

Bilbao leek even op weg naar de ritzege, maar de Spanjaard zag zijn ploeggenoot Hermann Pernsteiner al snel naderen. De Oostenrijkse klimmer leek in één ruk naar zijn ploegmaat toe te rijden, maar werd op drie kilometer van de streep weer bijgehaald door enkele achtervolgers.

Explosieve Piccoli spurt naar zege

Niet veel later was ook het liedje van vroege vluchter Bilbao uitgezongen, waardoor we met een relatief grote groep begonnen aan de laatste twee kilometer van de etappe. Het was uitkijken naar onder meer Domenico Pozzovivo, Adam Yates, Vervaeke en Piccoli, renners die de (eerste) schifting hadden overleefd.

Pozzovivo probeerde in de laatste kilometer naar de zege te vlammen, maar de Italiaanse klimmer kreeg te weinig ruimte en werd weer ingerekend. Dit bleek het sein voor Piccoli om te demarreren en de Canadees wist zijn concurrenten wél uit het wiel te sprinten. Rudy Molard finishte als tweede, Valentin Madouas werd derde.

Zwift Tour for All

Uitslag etappe 3: Watopia-Watopia (72,9 km)

1. James Piccoli (Israel Start-Up Nation)in 1u41m56s

2. Rudy Molard (Groupama-FDJ) op 2s

3. Valentin Madouas (Groupama-FDJ) op 6s

4. Lucas Hamilton (Mitchelton-Scott) z.t.

5. Louis Vervaeke (Alpecin-Fenix) op 8s

6. Adam Yates (Mitchelton-Scott) z.t.

7. Jesper Hansen (Cofidis) op 10s

8. Stefan de Bod (NTT Pro Cycling) z.t.

9. Domenico Pozzovivo (NTT Pro Cycling) z.t.

10. Hermann Pernsteiner (Bahrain McLaren) op 12s