James Piccoli verruilt Israel-Premier Tech voor China Glory

James Piccoli doet een stapje terug. De Canadees, die de voorbije drie jaar in de WorldTour actief was voor Israel-Premier Tech, komt in 2023 uit voor het continentale China Glory. Dat schrijft Piccoli op Instagram.

“Na een tijd met veel uitdagingen, ben ik erg enthousiast om te kunnen vertellen dat ik in 2023 voor China Glory rijdt”, begint de 31-jarige renner het bericht. “Het vuur brandt weer en ik ben gemotiveerder dan ooit om opnieuw te beginnen koersen en winnen dit jaar. (…) Bedankt aan degenen die me de kans geven voor weer een comeback.”

In november werd al duidelijk dat Piccoli niet zou blijven bij Israel-Premier Tech. De Canadees maakte in 2020 zijn profdebuut voor de Israëlische formatie na enkele goede jaren in het Continental-circuit. Piccoli wist evenwel nooit echt door te breken op het allerhoogste niveau. Hij werd voor Israel-Premier Tech wel tweede in de Tour du Rwanda en achtste in de Ruta del Sol en de Sibiu Cycling Tour, maar daar bleef het ook wel bij.