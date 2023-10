zaterdag 7 oktober 2023 om 08:53

47-jarige Oscar Sevilla neemt leiding over in Hainan

Oscar Sevilla blijft maar verbazen in de Tour of Hainan. In de derde etappe van de Chinese 2.Pro-koers moest hij weliswaar de ritzege aan James Piccoli laten, maar dankzij de boniseconden van zijn tweede plaats wipte Sevilla wel op en over Sebastian Berwick, waardoor hij de nieuwe leider wordt.

Op dag drie van de Tour of Hainan stond misschien wel de lastigste etappe van de week te wachten. In de 123 kilometer lange rit tussen Baoting en Wuzhistan, stonden vier beklimmingen van eerste categorie te wachten. In de finale moest de beslissing vallen op de Atuo Mountain (6,6 kilometer aan 6,1%), waarna er nog dertien kilometer afdaling richting de finish volgde.

James Piccoli – de afgelopen drie jaar actief op WorldTour-niveau bij Israel-Premier Tech, maar sinds dit jaar bij het continentale China Glory – wist uiteindelijk een favorietengroepje met leider Berwick en de 47-jarige Sevilla voor de blijven. Sevilla won de sprint voor plaats twee en is de nieuwe leider met nog twee vlakkere etappes te gaan.

Ook Ben Hermans wil zich graag tonen in deze Ronde van Hainan. De ploegmakker van Berwick kende twee jaar vol blessures, maar wil zich alsnog in de kijker rijden voor een nieuw contract.