Jakobsen heeft ‘heel moeilijke’ nacht gehad: “Maar hij is een beer”

Fabio Jakobsen is sowieso al niet een man voor de bergen, maar de Nederlandse sprinter zal vandaag nog wat meer afzien. De Europese kampioen kwam gisteren namelijk zwaar ten val in de finale van de vierde etappe. “Laten we hopen dat het voor hem lukt”, laat ploegleider Iljo Keisse weten voor de camera van WielerFlits.

Hoe gaat het na een nachtje slapen met Fabio Jakobsen? Keisse gaf voor de start van de vijfde etappe naar Laruns een update. “Fabio heeft natuurlijk een heel moeilijke nacht gehad, maar dat is logisch. Hij is aan hoge snelheid gevallen, op dergelijk grof asfalt. Hij heeft veel huid verloren. Fabio is echter wel een beer en gelukkig is er niks gebroken. Dat is het goede nieuws.”

Jakobsen staat dan ook ‘gewoon’ aan de start van de eerste rit door de Pyreneeën, maar de rappe man is wel flink gehavend. “Hij zal zijn weg verder zetten, in de hoop nog iets te doen in de Tour. Het is wel een strijder. Dit zijn sowieso al zware dagen voor Fabio, ook als alles in orde is, maar nu is hij ook nog gekwetst… Het zal vandaag en ook morgen moeilijk worden. Gelukkig is het wel niet al te warm. Dat valt nog mee. Laten we hopen dat het lukt.”

Keisse kijkt nu voornamelijk weer vooruit, en dus niet meer terug op de valpartij van gisteren. “Het was een koersincident, dat kan gebeuren. Het was gisteren ook heel erg hectisch. Je wist dat er iets kon gebeuren in de aanloop naar de laatste rechte lijn. Zeker omdat iedereen nog fris was. Dan is het nóg hectischer.”

