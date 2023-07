Tour 2023: Voorbeschouwing etappe 5 van Pau naar Laruns – De Pyreneeën in!

Op de vijfde dag van de Tour de France staat de eerste Pyreneeënrit op het programma. De renners fietsen in 163 kilometer van Pau naar Laruns en krijgen onderweg meerdere beklimmingen voorgeschoteld. Vluchters zullen hun kans ruiken, maar ook de favorieten moeten met hun billen bloot. Krijgen we een strijd op twee fronten? WielerFlits blikt vooruit. Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

Parcours

De Tour de France doet dit jaar voor de 74ste keer Pau aan. De Pyreneëenstad mogen we dus met recht Tourmeubilair noemen. Omdat Pau een natuurlijke toegangspoort tot de Pyreneeën vormt, is de stad geliefd bij de ASO als start- of aankomstplaats.

Pau is echter meer dan alleen een geografisch handig liggende stad. Met 75.000 inwoners is de plaats een van de grootste steden in het zuidwesten, die schoonheid ademt en geweldige uitzichten biedt over de Pyreneëen. Zeker op de door Napoleon aangelegde Boulevard des Pyrénées, waar in het verleden meer dan eens Tourritten zijn gefinisht. Nog ver voordat de Tour de France bestond, was Pau bij de Britse elite die de stinkende stad even wilde verlaten een geliefd kuuroord.

Deze rit lijkt in veel opzichten op de negende etappe in de Tour de France van 2020, die ook van Pau naar Laruns ging en waarin Tadej Pogačar zijn eerste Tour-etappe won door Primož Roglič in een sprint voor te blijven. De overwinning van Pogačar was het eerste waarschuwingsschot dat hij loste richting Jumbo-Visma en Roglič. Later zou hij na een sensationele ontknoping op La Planche des Belles Filles alsnog de Tour de France naar zijn hand zetten, tot ongeloof van alles dat geel-zwart was.

Net als in 2020 volgt al vroeg in de rit de Côte de Haut de Bauch (2,1 kilometer à 5,8 procent). Daarna rijden de renners over relatief vlak terrein naar de Col du Soudet (15,1 kilometer aan 7 procent), die het peloton voor het eerst deze Tour naar een hoogte van meer dan 1500 meter boven zeeniveau brengt. Ook in 2020 was deze klim in het parcours opgenomen, maar toen ging de Col de la Hourcère er nog aan vooraf.

In de laatste veertig kilometer wachten ook nog de Col d’Ichère (4,4 kilometer aan 6,2 procent) en de Col de Marie Blanque (9,2 kilometer aan 7,6 procent). Vooral de laatste vijf kilometer zijn verschroeiend steil: het wegdek komt dan niet of nauwelijks meer onder de tien procent uit. Bovenop deze klim zijn ook nog eens acht, vijf en twee bonificatieseconden te verdienen voor de eerste drie renners op de top.

Na de top van de Marie Blanque zijn er nog achttien dalende kilometers tot de finish in Laruns. Wie op de Marie Blanque op achterstand is gereden, heeft dus nog wel tijd om wat van zijn achterstand goed te maken, maar weet ook dat zijn blazoen niet ongschonden is.

Donderdag 6 juli, etappe 5: Pau-Laruns

Officieuze start: 13:05 uur

Officiële start: 13:25 uur

Finish: tussen 17:20 en 17:55 uur

Afstand: 165 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Tussensprint Lanne-en-Barétous: tussen 14.25 en 14.35

Passage Col du Soudet: tussen 15.35 en 16.00

Passage Col d’Ichère: tussen 16.30 en 16.55

Passage Col de Marie Blanque: tussen 17.00 en 17.30

Favorieten

We mogen vuurwerk verwachten in de eerste Pyreneeënrit. Vooral de Col de Marie Blanque is dermate steil, dat niemand zich kan verstoppen. Ook de klassementsrenners niet. Maar of zij ook zullen strijden voor etappewinst is niet zeker. Sterker nog, het lijkt waarschijnlijker dat een vluchter met de ritzege aan de haal gaat.

UAE Emirates, de ploeg van klassementsleider Adam Yates én Tourpretendent Tadej Pogacar, zal het geen ramp vinden om het geel kwijt te raken. Zo kunnen ze hun manschappen wat sparen. Jumbo-Visma heeft er ook niet per se baat bij dat de favorieten om de dagzege vechten, want als het in Laruns op een sprint aankomt tussen de toppers, is de kans groot dat Pogacar aan het langste einde trekt – en weer wat bonificatieseconden meesnoept. En de andere teams? Die weten dat het sowieso moeilijk wordt om Pogacar en Vingegaard af te troeven in een rechtstreeks duel.

Laten we dus eerste kijken naar de aanvallers. Een van de eerste renners waar we dan aan denken, is Giulio Ciccone, die het klassement deze Tour wil laten varen om op ritzeges en de bollen te mikken. Voorlopig is daar echter nog weinig van te zien. De Italiaan van Lidl-Trek staat met een twintigste plaats, op 43 seconden van leider Yates, nog tussen de mensen. Het lijkt dus onwaarschijnlijk dat hij nu al de ruimte gaat krijgen.

Bij Thibaut Pinot is dat wellicht al een ander verhaal. De Franse publiekslieveling, die bezig is aan zijn laatste seizoen en dus aan zijn laatste Tour, verloor bijna drie minuten in de rit naar San Sébastian. In de openingsetappe was hij nochtans vierde geworden, wat aantoont dat de vorm nog niet volledig verdwenen kan zijn na een uitstekende Giro d’Italia. Pinot won daar de bergtrui en werd vijfde in het eindklassement. Zijn grote doel, een ritzege, behaalde hij echter niet. Lukt dat in de Tour wel? In Laruns krijgt hij alvast een kans.

Kansen zijn er ook voor de vrijbuiters van Movistar. Het Spaanse team had met Enric Mas een duidelijke kopman voor de Tour, maar de 28-jarige Spanjaard brak bij een val in de openingsrit zijn schouderblad. Einde koers. Voor zijn ploeggenoten zit er niets anders op dan de aanval kiezen, want een klassement zullen ze niet rijden. Voor de bergritten lijkt Ruben Guerreiro, dit jaar eindlaureaat van de Saudi Tour en in het verleden ritwinnaar in de Giro, de belangrijkste troef. Al is het ook letten op Antonio Pedrero. De Spanjaard viel onlangs op met een uitstekende prestatie in de slotrit van het Critérium du Dauphiné.

Bij EF Education-EasyPost zitten ze in hetzelfde schuitje als Movistar. Ook de Amerikaanse formatie raakte zijn kopman al vroeg kwijt door een val: Richard Carapaz ging samen met Mas onderuit. De Ecuadoraan haalde de finish in Bilbao nog wel, maar kon onmogelijk van start in rit twee. Hij had een gebroken knieschijf.

Een pleister op de wonde voor EF Education-EasyPost was dat Neilson Powless de bergtrui veroverde en die nu nog altijd draagt. De Amerikaan heeft de klimcapaciteiten om de bollen langer te dragen en zal het tricot met hand en tand verdedigen op weg naar Laruns. Het is niet onmogelijk dat hij zo ook in de positie komt om de rit te winnen. Met Esteban Chaves en Rigoberto Urán heeft EF nog twee renners die hier op papier moeten kunnen scoren. Beiden staan al op grote achterstand en zullen dus mee mogen met de vroege vlucht. Van Urán weten we bovendien dat kortgeleden nog over een uitstekende conditie beschikte: de 36-jarige Colombiaan werd onlangs zesde in de Ronde van Zwitserland.

In diezelfde Ronde van Zwitserland kwam de 25-jarige Felix Gall tot ontbolstering. De Oostenrijker sloot de ronde ‘slechts’ als nummer acht van het eindklassement af, maar dat was vooral te wijten aan twee mindere tijdritten. In de bergen behoorde Gall tot de besten, zoals vooral bleek in de vijfde etappe naar Leukerbad. Hij schreef deze rit met een straffe solo op zijn naam, voor Remco Evenepoel en Mattias Skjelmose. In de algemene rangschikking van de Tour staat hij op bijna zes minuten van Yates. Meer dan genoeg om wat vrijheid te krijgen.

AG2R Citroën heeft met Aurélien Paret-Peintre nog een renner in huis die in dergelijke ritten mee kan dingen voor de zege. Hij behoort tot de outsiders. Pierre Latour (TotalEnergies), Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step), Patrick Konrad (BORA-hansgrohe), Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty), Harold Tejada, Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan), Hugo Houle (Israel-Premier Tech), Warren Barguil (Arkéa-Samsic) en Tobias Halland Johannessen (Uno-X) rekenen we daar ook toe, als de vluchters het uit gaan vechten in Laruns.

Áls. We hebben zojuist meerdere redenen genoemd waarom de favorieten waarschijnlijk niet voor de overwinning zullen rijden, maar daar vallen ook wel argumenten tegenover te zetten. Zo is het niet onmogelijk dat Jumbo-Visma vroeg in de Tour toe wil slaan, nu de pols (en wellicht de benen) van Pogacar nog niet honderd procent is.

Anderzijds lijkt rit vijf hier niet per se het beste moment voor. Als de Nederlandse ploeg Pogacar inderdaad in de Pyreneeën al wil pakken, is de rit naar Cauterets-Cambasque wellicht geschikter. De beklimmingen zijn dan wat langer en dat is in het voordeel van Vingegaard. Juist daarom zouden Pogacar en zijn ploeg misschien juist wél koers willen op weg naar Laruns. Mocht de Sloveen voelen dat hij al wel in topvorm is, dan wil hij een niet al te lange klim als de Col de Marie Blanque wellicht aangrijpen om aan te vallen. De KOM staat op minder dan 24 minuten en is in het bezit van… Pogacar zelf.

Indien we een strijd tussen de klassementsrenners krijgen, zijn Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar vanzelfsprekend ook de grote favorieten. Op de Côte de Pike reden ze andere klassementsrenners al weg en ook op de Jaizkibel bleven ze samen over. Op die eerste klim kon Victor Lafay overigens wel volgen, maar het zou ons verbazen als de Fransman dit kunststukje in de Pyreneeën kan herhalen. De klimmen zijn hier vermoedelijk wat te lang voor de puncheur van Cofidis.

Adam Yates en Simon Yates, één en twee in de openingsrit, kunnen dit wel aan. Al zal Adam niet al te beste herinneringen hebben aan de Marie Blanque, want in 2020 moest hij hier de andere favorieten laten gaan. Hij verloor daardoor het geel, het geel dat hij nu weer draagt. Nu moet hij dit tricot echter wel kunnen behouden. Adam Yates is immers bezig aan een uitstekend seizoen met een derde plaats in de UAE Tour, winst in de Ronde van Romandië en een tweede steek in het Critérium du Dauphiné. Zijn tweelingbroer Simon reed sinds de Ronde van Romandië geen koers, maar bij het Baskische Grand Départ bleek hij al prima in orde. Hij is in ieder geval fris genoeg voor een zware finale als deze.

In het algemeen klassement staan zeven renners, kort achter Pogacar, Vingegaard en de gebroeders Yates, op 22 seconden van het geel. Het gaat om Mikel Landa, Carlos Rodríguez, Michael Woods, Jai Hindley, Wilco Kelderman, David Gaudu en Mattias Skjelmose. Zij zijn allemaal in goeden doen, dat moge duidelijk zijn, en velen van hen zullen ongetwijfeld met de eersten de Marie Blanque overkomen. De sprintsnelheid kan daarna bepalend zijn. Vandaar dat we de rappe Mattias Skjelmose in ieder geval een ster geven.

De andere ster gaat naar Mikel Landa. De Bask is bezig aan een uitstekend seizoen, met korte klasseringen in onder andere de Ronde van het Baskenland (tweede) en de Waalse Pijl derde), en heeft in 2020 al laten zien dit terrein aan te kunnen. Hij werd toen vijfde in de rit naar Laruns. Winnen deed Landa overigens nog nooit in de Tour, maar dit jaar rijdt hij met een vat extra motivatie rond. Voor de start van de Tour zei hij dat een ritzege hem veel voldoening zou schenken, vooral als eerbetoon aan zijn onlangs overleden ploeggenoot Gino Mäder. “Het zou mooi zijn om een zege aan hem op te kunnen dragen.”

Favorieten volgens WielerFlits

**** Thibaut Pinot

*** Ruben Guerreiro, Felix Gall

** Neilson Powless, Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard

* Adam Yates, Simon Yates, Mikel Landa, Mattias Skjelmose

Weer en TV

Het lijkt woensdag prima koersweer te worden in Zuid-Frankrijk. Het kwik stijgt tot zo’n 23 graden en de zon laat zich regelmatig zien, meldt Weeronline. Toch is er ook wat bewolking en ’s avonds zou er een buitje kunnen vallen. Overdag blijft het hoogstwaarschijnlijk echter droog. De wind (1 à 2 Beaufort) is zwak.

Eurosport, NOS en Sporza hebben de uitzendrechten voor de Tour de France. Voor meer informatie kun je altijd terecht in onze tv-gids Wielrennen op TV.