Jakobsen (4e) over sprint van Philipsen: “Wel een incident waar ze naar moeten kijken”

Het was na de finish van de derde etappe nog even nagelbijten voor Jasper Philipsen. Vanwege een niet volledig rechte sprint keek de wedstrijdjury naar een mogelijke diskwalificatie van de Belg. Philipsen werd na goed twintig minuten echter alsnog uitgeroepen tot ritwinnaar. Fabio Jakobsen was na afloop echter wel kritisch.

Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

Philipsen ging in finishplaats Bayonne als eerste de sprint aan, met Wout van Aert in zijn wiel. Die laatste probeerde Philipsen nog te remonteren, maar vond geen ruimte om te passeren en moest zich uiteindelijk tevreden stellen met een ereplaats. “Als je op anderhalve meter van de boarding begint, dan denk ik niet dat je hem zo dicht mag doen”, is Jakobsen van mening in gesprek met de NOS.

“We willen geen valpartijen en ik moet zelf ook inhouden omdat de boarding te dichtbij komt. Dit is wel een incident waar ze naar moeten kijken, dit is niet mooi voor de koers”, is Jakobsen kritisch. “Het maakt de overwinning ook iets minder mooi voor Jasper, maar goed.”

Lees ook: Wout van Aert (5e) gehinderd in de sprint: “Ik raakte Jasper en het publiek”

De Europese kampioen van Soudal Quick-Step kwam in de eindsprint zelf niet verder dan een vierde plek. “Het is jammer, want ik had de benen om te winnen. Ik zat aan het einde gewoon te ver. Ik zat niet in een winnende positie”, laat Jakobsen ook nog weten via zijn ploeg. “Ik werd wat weggedrukt op een oplopende strook. Ik raakte daar het wiel van Michael Mørkøv kwijt. De volgende keer moet ik dus meer het gevecht aangaan voor mijn positie.”

Lees ook: Philipsen na ritzege in Bayonne: “Was zot geworden moesten ze mij diskwalificeren”