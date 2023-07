Philipsen na ritzege in Bayonne: “Was zot geworden moesten ze mij diskwalificeren”

Video

Jasper Philipsen heeft zeker twintig minuten moeten wachten op de definitieve uitslag, maar is toch echt de winnaar van de derde etappe van de Tour de France 2023. Vanwege een niet volledig rechte sprint moest de jury kijken naar een mogelijke diskwalificatie van de Belg. “Ik twijfelde zelf ook, ze maakten het erg spannend”, reageert Philipsen in het flashinterview. Philipsen verscheen later ook nog voor de camera van WielerFlits.

“Het was intens, maar het is de Tour de France. Niemand geeft hier cadeaus, dus het is logisch dat iedereen all-in gaat”, blikt de sprinter van Alpecin-Deceuninck terug op de massasprint. In Bayonne liet hij onder meer Phil Bauhaus en Caleb Ewan achter zich. Wout van Aert werd enigszins gestopt in de sprint, waardoor er door de jury nog eens goed gekeken moest worden naar de bewegingen van Philipsen.

“Ik denk dat ik heel blij kan zijn met hoe het team heeft gereden hier. We hadden een geweldige lead-out met eerst Jonas Rickaert en later Mathieu van der Poel. Ik ben heel blij dat ik het heb vol kunnen houden tot aan de eindstreep.”

Gevraagd naar de rol van Mathieu van der Poel, kwam er een grote glimlach op zijn gezicht: “Het is geweldig. Als hij de ruimte heeft en de snelheid, weet je dat geen andere lead-out-man hem voorbij kan komen. Het was een tricky finale, waardoor ik de kortste route probeerde te nemen. Ik ben heel erg blij dat ik als eerste over de lijn kom.”