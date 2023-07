Wout van Aert (5e) gehinderd in de sprint: “Ik raakte Jasper en het publiek”

Video

Wout van Aert zat met nog tweehonderd meter te gaan in Bayonne ideaal geplaatst, maar kreeg niet de ruimte om vol voor de zege te sprinten. Na afloop keek de renner van Jumbo-Visma terug op zijn ‘mislukte’ sprint. “Een klacht? Ik neem aan dat de jury alle beelden goed bekijkt”, vertelde hij voor de camera van WielerFlits.

Van Aert probeerde Philipsen nog te remonteren, maar vond geen ruimte om te passeren en moest zich uiteindelijk tevreden stellen met een ereplaats. Philipsen kwam als eerste over de streep, maar na de finish was het alleen nog wel even nagelbijten voor de renner van Alpecin-Deceuninck, aangezien de jury nog naar de beelden van de eindsprint keek.

De Belg zou Van Aert hebben afgesneden in de laatste flauwe lijn, maar de jury kwam na het bestuderen van de beelden met een (verlossende) uitspraak: Philipsen werd toch gewoon uitgeroepen tot winnaar.

Hoe kijkt Van Aert naar de laatste honderden meters? “Ik ging de sprint aan langs de rechterkant van Jasper. We zaten een beetje op dezelfde hoogte te sprinten en op een gegeven moment raak ik Jasper en aan de andere kant raak ik het publiek, waardoor ik mijn momentum volledig verlies. In de laatste 50 meter kwam ik niet meer aan sprinten toe.”

“Gelukkig zijn we niet gevallen, maar de mensen die over de omheining hingen kwamen dicht bij. Ik kon zo niet meer sprinten. Een klacht? Ik neem aan dat de jury alle beelden goed bekijkt en de juiste beslissing neemt. Ik win er ook niets mee, want er finishten nog een paar andere jongens voor mij.”

