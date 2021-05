Jai Hindley: “Cruciaal om in laatste deel Giro in topvorm te zijn”

De voorbereiding van Jai Hindley op de Giro d’Italia is niet vlekkeloos verlopen. Desondanks panikeert de medekopman van Team DSM niet. De runner-up van 2020 richt zich op het evenaren van zijn niveau van vorig jaar. “Als dat lukt, zou dat een geweldige prestatie zijn”, zegt hij in gesprek met Cyclingnews.

De uitslagen van de 24-jarige Hindley zijn dit jaar nog niet om over naar huis te schrijven. Een zesde plaats in de tweede etappe van de Tour of the Alps en een tiende stek in de koninginnenrit van Parijs-Nice waren de lichtpuntjes. Hij volbracht zijn laatste twee etappekoersen, de Ronde van Catalonië en de Tour of the Alps, echter niet.

“Het was het mooiste geweest om de Tour of the Alps helemaal uit te rijden, maar het is ook weer niet het einde van de wereld. “Na die wedstrijd zou ik het sowieso een paar dagen wat rustiger aan doen. Nu zaten er een paar hechtingen in mijn knie.” Hindley lijkt er niet mee te zitten: “No stress”, zegt hij.

Niveau evenaren

Hindley werd vorig jaar in de afsluitende tijdrit naar Milaan uit de roze trui gereden door Tao Geoghegan Hart. Vanzelfsprekend hoopt de Australiër zijn positie in het eindklassement te verbeteren, maar hij kijkt liever naar de geleverde prestaties. “Ik wil op hetzelfde niveau rijden. Resultaten zijn natuurlijk belangrijk, maar het draait er voor mij om om te doen wat ik afgelopen jaar deed – of misschien wel beter. Als dat lukt, zou dat een geweldige prestatie zijn.”

“Het wordt cruciaal om in het laatste deel van de Giro in topvorm te zijn”, denkt Hindley. “Hopelijk lukt dat opnieuw. Qua opbouw lijkt het allemaal behoorlijk op afgelopen seizoen, dus we gaan het zien. Het is in ieder geval een Giro voor klimmers. Met name in de laatste week zijn er veel zware bergetappes. Ook het feit dat er maar twee tijdritten zijn is in mijn voordeel.”

Vorig jaar deelde Hindley het kopmanschap met Wilco Kelderman. In de aankomende Giro zal Hindley samen met Romain Bardet jagen op een goede eindklassering. “Het is een heel aardige jongen en een geweldige wielrenner”, zegt Hindley over zijn nieuwe collega. “Het was leuk om met hem te koersen in de Tour of the Alps, in de Giro zal dat niet anders zijn.”