Zieke George Bennett stapt af in Catalonië, ook opgave Ilnur Zakarin

Zoek niet meer naar George Bennett aan de start van etappe vier in de Ronde van Catalonië. De Nieuw-Zeelandse kampioen van Jumbo-Visma stapt niet meer op vanwege een luchtweginfectie, vertelt hij op sociale media.

“Ik vind het jammer dat ik niet meer start vandaag in de Ronde van Catalonië”, begint Bennett. “Ik zit opgescheept met een luchtweginfectie en er is geen manier waarop het nu nog beter wordt. Het is nooit leuk om een wedstrijd te verlaten, vooral op thuiswegen. Ik wens mijn ploeggenoten bij Jumbo-Visma het beste voor de tweede helft van de ronde.”

Bennett eindigde woensdag in de bergrit naar Vallter 2000 op meer dan elf minuten van ritwinnaar Adam Yates. In het klassement stond hij 58ste.

Disappointed to be a non stater today in @VoltaCatalunya , I have been crook with a bit of a chest infection and there is no way it’s getting better. Never fun leaving a race, especially on home roads. All the best to the @JumboVismaRoad boys for the last half!

— George Bennett? (@georgenbennett) March 25, 2021