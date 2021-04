Schaafwonden voor Jai Hindley na valpartij in Tour of the Alps

Jai Hindley kwam vandaag ten val in de finale van de vierde rit van de Tour of the Alps. De Australische klimmer van Team DSM crashte in de afdaling van de Boniprati, de laatste klim van de dag, en heeft last van schaafwonden.

De 24-jarige Hindley heeft dus geen breuken overgehouden aan zijn valpartij in de razendsnelle en gevaarlijke afzink van de laatste klim van de dag. De klimmer leek op weg naar een mooie top 10-klassering, maar kwam uiteindelijk slechts als achttiende over de streep op meer dan twee minuten van ritwinnaar Pello Bilbao.

In het klassement doet Hindley ook geen al te beste zaken. De renner begon als nummer zeven aan de voorlaatste etappe van de Tour of the Alps, maar zakt nu naar plek elf in de stand. Na afloop van de etappe werden de schaafwonden van Hindley gehecht. Team DSM zal zijn situatie blijven monitoren, om te kijken of Hindley morgen kan starten.

Romain Bardet, een ploeggenoot van de onfortuinlijke Hindley, werd achtste in de voorlaatste etappe en stijgt zo naar plek negen in het klassement.