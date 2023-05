Verdeeldheid over inkorten bergrit Giro: Haig snapt het niet, Healy en Moscon willen koers

Het inkorten van de dertiende etappe van de Giro d’Italia kan niet bij iedereen op goedkeuring rekenen. De Col du Grand Saint-Bernard is geschrapt, waardoor een rit van 74 kilometer overblijft met de Croix de Coeur en finish op Crans Montana. “Maar daar ben ik het niet mee eens”, vertelt Haig aan het Australische SBS.

Eerder in de ochtend kwam al naar buiten dat meerdere renners juist de Croix de Coeur wilden schrappen uit het parcours. “De reden waarom we de middelste klim niet wilden doen, was vanwege de potentieel gevaarlijke ondergrond in de afdaling. En dan heb je geen tijd om extra jasjes aan te trekken”, legt de kopman van Bahrain Victorious uit.

“We starten nu aan de voet van de klim, waar we vol gaan koersen en dus warm worden. En dan krijg je een gevaarlijke afdaling waar renners gaan proberen terug aan te sluiten bij het groepje voor hen. Dus ik begrijp het compromis niet”, aldus Haig vlak voor de start, die voor de bühne nog verreden werd. Daarna stapten de renners in de bus om naar de nieuwe start te rijden.

Donderdag kwam de Australische klimmer nog ten val in de bevoorradingszone, redelijk zonder erg. Een ochtend later stond hij in de stromende regen de pers te woord. “Ik voel mij niet super, om eerlijk te zijn”, voegde hij daar nog aan toe.

‘We moeten gewoon koersen’

Ben Healy, de Ierse klassiekercoureur van EF Education-EasyPost, vindt juist het tegenovergestelde. “We moeten gewoon koersen. Dit zijn de condities in de Giro, dit kan je verwachten. Iedereen is aan het afzien”, zei Healy tegen Eurosport. Kansen voor de vluchters ziet hij nu niet. “Het wordt een zware en korte rit, die meer voor de klassementsrenners gemaakt zal zijn.”

Gianni Moscon deelt de mening van Healy. “Het is inderdaad slecht weer, en we zijn inderdaad moe, maar wat mij betreft zou er gekoerst kunnen worden. Als iemand zou willen stoppen, dan kan dat. Niemand dwingt ons om een renner te zijn”, aldus de Italiaan van Astana Qazaqstan tegen Tuttobiciweb.

