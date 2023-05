Giro d’Italia trekt over Croix de Coeur: “Deze klim is gedurfde keuze van Giro-organisatie”

Na de beklimming van de Grand Saint-Bernard staat ook de beklimming van de Croix de Coeur in de Giro op de tocht. Verscheidene renners uit het Giro-peloton zouden de organisatie hebben gevraagd de beklimming te schrappen. De reden? Slecht wegdek en de weersomstandigheden. Local Alain Rumpf vertelt aan WielerFlits wat de afdaling zo tricky maakt.

In 2009 finishte de vijftiende etappe van de Tour de France in skioord Verbier. Nu gaat de Giro nog een stapje verder door het peloton over de Croix de Coeur te laten trekken. Juist dat stukje extra is wat de beklimming én afdaling zo tricky maakt, stelt fietsgids en journalist Alain Rumpf. “Tot een paar jaar geleden was de verbinding tussen Verbier en La Tzoumaz onverhard. Dat hebben ze – waarschijnlijk om toeristische redenen – geasfalteerd.”

Lees ook: Giro 2023: Etappe ingekort tot 74 kilometer, Croix de Coeur wél in het parcours

Maar, niet met het keurige asfalt wat op de vele grote Alpenpassen in Zwitserland de norm is. “Het ziet er uit als asfalt, maar ze hebben een methode gebruikt die een stuk sneller is. Het is een veel minder dik oppervlak en het vermindert heel snel van kwaliteit. Afgelopen november was ik er voor het laatst en toen dacht ik al: dit is een gedurfde keuze van de Giro-organisatoren, want dit wordt een hobbelige afdaling.”

Dat stuk slechte wegdek gaat om de eerste zeven kilometer van de afdaling, vanaf de top tot aan La Tzoumaz. “Dat eerste deel van de afdaling is geen denderend wegdek, vanaf het skioord La Tzoumaz is het gewoon een grote brede weg naar beneden.”

Wat nu, los van het wegdek ook nog meespeelt, zijn de weersomstandigheden. “We hebben hier een heel milde winter gehad, maar in maart is de winter toch nog losgebarsten. Het is nog steeds vrij koud en het heeft kort geleden nog veel gesneeuwd. De weg is wel vrij, maar er zit een hoop water in de grond en er loopt vast smeltwater over de weg.”

Zelf is Rumpf recent niet op de beklimming geweest, maar hij snapt de twijfels van het Giropeloton. “Ik heb ook beelden gezien waar de weg duidelijk nat op was. De geruchten dat er zelfs ijs op de weg ligt geloof ik niet, want het is wel ruim boven nul op de top. Ik denk dat de afdaling uiteindelijk wel te doen is, maar de vraag is natuurlijk wat de weersomstandigheden doen. Dat is in het hooggebergte altijd onvoorspelbaar dus die keuze is heel lastig te maken”, stelt hij.

Lees ook: ‘Renners willen Croix de Coeur op het laatste moment uit Giro-parcours schrappen’

Wil je meer lezen over de Croix de Coeur? Op zijn website publiceerde Rumpf eerder een verhaal over de beklimming.