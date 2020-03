Iwan Spekenbrink: “Of de Tour doorgaat, hangt van veel factoren af” donderdag 26 maart 2020 om 18:31

Gaat de 107e editie van de Tour de France nu wel of niet door in de zomer? Die vraag brandt op de lippen van iedereen met een wielerhart. Iwan Spekenbrink hoopt dat de Ronde van Frankrijk doorgaat, maar is realistisch in gesprek met Sporza. “Of de Tour doorgaat, hangt van veel factoren af.”

Roxana Maracineanu, de Franse minister van sport, bevestigde eerder vandaag dat er serieus nagedacht wordt over een Tour de France op de originele data, maar dan achter gesloten deuren. Het zou dan gaan om een editie zonder reclamekaravaan en zonder publiek aan start en finish, als gevolg van de maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus.

“Het allerbelangrijkste is de veiligheid”, zo begint Spekenbrink. “Alleen als de officiële instanties aangeven dat het kan, zou de Tour een optie moeten zijn. Laten we het erbij? Of maken we er nog iets van voor de ploegen, renners, sponsors en de fans? De overheidsinstanties moeten uiteraard groen licht geven. Op die vraag dient een antwoord gegeven te worden.”

Gedegen voorbereiding

Spekenbrink benadrukt net als Merijn Zeeman het belang van een gedegen voorbereiding. “De deelnemende renners moeten voorafgaand aan de Tour een minimumperiode buiten kunnen trainen, zodat iedereen met faire kansen vertrekt. Vervolgens moet er ook nog gekeken worden in welke vorm de Tour gereden kan worden”, zo vertelt de ploegbaas van Team Sunweb.

“Kan het op de huidige datum of moeten we de wedstrijd verplaatsen naar bijvoorbeeld augustus? Tot slot moet je beslissen wat je met het publiek doet. De wielersport is een sport voor de mensen, maar je kunt via tv en internet alsnog miljoenen mensen van over de hele wereld bereiken. Maar het moet eerst veilig zijn”, zo benadrukt Spekenbrink.