Iwan Spekenbrink is voorstander extra bloedcontroles en meer geld anti-doping

Interview

Al jarenlang maakt Iwan Spekenbrink zich sterk om als wielersport meer te investeren in de anti-doping. Met zijn ploeg Team DSM is hij hierin een voorloper. Hij steunt dan ook het idee om bloedcontroles vlak voor de start en direct na de finish in te voeren, waarover WielerFlits vandaag uitvoerig bericht. Spekenbrink is ook een grote voorstander van het extra geldbedrag dat de 18 WorldTour-ploegen in de anti-doping gaan investeren, wat neerkomt op zo’n kleine anderhalf miljoen euro extra per jaar.

“Ik sta achter die extra bloedcontroles vlak voor de start en direct na de finish”, geeft hij voor de start van de vijfde Tour-etappe naar Lille in een interview met WielerFlits aan. “De wielersport is de voorloper op het gebied van anti-doping.”

“Je kunt echter nooit op de lauweren rusten. Er zijn altijd mensen die zichzelf wil bevoordelen over de rug van hun sport. Je moet niet naïef zijn. Je kunt meer controleren. Dan worden de risico’s om gepakt te worden groter. Hiermee verander je gedrag of haal je valsspelers eruit. Dus alles wat je extra kunt doen, vind ik positief.”

Operatie Aderlass heeft aangetoond dat sporters kleine hoeveelheden bloed vlak voor een wedstrijd inbrengen en direct na de competitie aftappen. Jullie renner Georg Preidler was een van de klanten van dopingarts Mark S. Heeft dit jouw ogen geopend?

“Inderdaad. Als je het onderzoeksrapport van Operatie Aderlass leest, dan tap je als sporter op het einde van het jaar een grote hoeveelheid bloed af. Voor bepaalde wedstrijddagen voeg je ’s ochtends, wanneer de controle in het hotel is geweest, een kleine hoeveelheid van dat bloed weer toe.”

“Omdat er bij de start en bij de finish geen bloedcontroles zijn, ontwijk je veranderingen in het bloedpaspoort. Bij aankomst in het hotel wordt eenzelfde hoeveelheid bloed direct weer afgetapt. Wanneer je dan ’s avonds in het hotel een bloedcontrole krijgt, zie je geen veranderingen in de bloedwaardes.”

“Als sporters op deze manier manipuleren met bloed dan kun je dit alleen maar waarnemen door deze extra bloedcontroles in te voeren tussen ’s ochtends vroeg en ’s avonds laat. Dat betekent dat je vlak voor de start en direct na de finish niet alleen urinecontroles moet doen maar ook bloedcontroles. Dat heeft Aderlass ons geleerd.”

De belangenvereniging van ploegen AIGCP heeft ervoor gezorgd dat er meer geld door de 18 WorldTour ploegen wordt ingebracht in de anti-doping. In totaal betalen de ploegen nu jaarlijks een bijdrage van een kleine vier miljoen euro aan anti-doping in het wielrennen. Leeft er iets bij de ploegen dat er weer valsspelers in het peloton zijn?

“Jarenlang is het bedrag dat de ploegen voor de anti-doping investeerden gelijk gebleven. In die jaren zijn de budgetten van de teams geëxplodeerd en er gaat steeds meer geld in het wielrennen rond. We hebben ook Corona-jaren gekend waar niet veel gecontroleerd kon worden. Daardoor is het nu verantwoord om op het gebied van anti-doping weer een stap voorwaarts te zetten. Het is toch onze verzekering om de sport geloofwaardig te houden. Wij moeten niet naïef, maar waakzaam zijn. Mochten er zaken spelen, dan krijg je deze met deze nieuwe controles eerder boven tafel. Op die manier bescherm je de schone renners.”

Is dit dan vooral een teken dat de wielersport opnieuw in de anti-doping voorop wil lopen?

“De wielersport was al een voorloper op het gebied van where-abouts en bloedcontroles. Sinds, zeg maar, de Fuentes-affaire in 2006 is het wielrennen van alle sporten dé voorloper in anti-doping. Dat blijf je niet door geen extra stappen te zetten. Andere sporten zijn ook meer gaan doen aan anti-doping. Ik vind het heel positief dat wij vanuit de ploegen aangeven dat we voorloper willen blijven in de anti-doping. Het gaat erom dat we eerlijke sporters willen beschermen. Dat je echte winnaars krijgt.”