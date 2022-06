Laurens ten Dam met ‘Dutch mafia’ naar Unbound: “Maar het is ieder voor zich in het gravelracen”

Laurens ten Dam is deze zaterdag een van de grote favorieten voor Unbound Gravel, een prestigieuze gravelwedstrijd in de Verenigde Staten. Hij is echter niet de enige Nederlander die kans maakt op de zege: onder andere Ivar Slik, Jasper Ockeloen en Thomas Dekker staan ook aan het vertrek. Het viertal wordt aan de andere kant van de oceaan ook wel de ‘Dutch mafia’ genoemd.

De vier reizen in twee groepjes – Ten Dam en Dekker, Ockeloen en Slik – door de Verenigde Staten, waar ze zich de afgelopen weken voorbereidden op het grote doel. Ten Dam is van het kwartet degene met de meeste ervaring in de gravelscene, al was vorig jaar pas zijn eerste echte seizoen als prof in deze discipline. “Ik deed wat gravelwedstrijden in 2016, maar op dat moment reed ik nog volledig op de weg”, vertelt de voormalig renner van onder andere Rabobank, Sunweb en CCC in gesprek met VeloNews.

Ieder voor zich

“Ik won toen een paar Grasshoppers (een competitie in Californië met gravel- en mountainbikewedstrijden, red.), maar ik deed niet mee aan Unbound. (…) Ockeloen en Slik zijn tien jaar jonger dan Thomas en ik, dus het is logisch dat zij samen reizen, terwijl Thomas en ik ons ding doen. Wij zijn de oude mannen”, zegt de 41-jarige Ten Dam. “Maar we rijden niet als team. Het is ieder voor zich in het gravelracen. Misschien is er iets meer sympathie voor elkaar in de groep dan wanneer we elkaar niet zouden kennen, maar we rijden allemaal ons eigen koers.”

Vorig jaar eindigde Ten Dam als tweede in Unbound, achter oud-Sky-renner Ian Boswell. Slik (veertiende) en Ockeloen (tiende) deden uiteindelijk niet mee voor de zege. “Ivar en Jasper waren nieuw vorig jaar. Ze zagen het niveau van mij en Ian Boswell en misschien was dat andere koek, maar ze hebben hun huiswerk gedaan deze winter. Daar moet ik hen de complimenten voor geven. In december had ik een grote barbecue, ze kwamen langs en begonnen me allemaal vragen te stellen over gravel. Wanneer ze naar de VS moesten gaan, hoe te reizen, de wedstrijdomstandigheden en dergelijke. Nu weten ze hoe ze het daar een maandlang aan moeten pakken.”

Hersenkneuzing

Dat bleek: in Gravel Locos (een belangrijke gravelwedstrijd in Texas, twee weken geleden, red.) werden Ockeloen en Slik één en twee. Ten Dam (achtste in Gravel Locos) ziet zijn vorm ook groeien, maar heeft geen vlekkeloze voorbereiding gehad. “Vorig jaar kwam ik naar de wedstrijd met veel vertrouwen. Ik kwam naar de VS wetende dat ik echt goed getraind had en won gelijk Gravel Locos. Nu doe ik nog steeds mee, maar ik heb ook wat problemen gehad. Vorig jaar september viel ik en liep ik een hersenkneuzing op. Maar ik ben heel blij en trots op mijn comeback.”

“Misschien ben ik niet op het niveau van vorig jaar, toen ik erg sterk was en slechts twee jaar uit de WorldTour, maar ik heb heel blij met mijn huidige niveau.”

