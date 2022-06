Ivar Slik na winst in natte editie Unbound Gravel: “Het was enorm zwaar”

Ivar Slik was in de wolken met zijn overwinning in Unbound Gravel. Hij wist na een monsterlijke gravelkoers in Kansas van ruim 320 kilometer, en na ruim 9 uur op de fiets, de sprint van een viertal te winnen. “Het was enorm zwaar, maar ik ben super blij met deze winst”, vertelt hij in een korte reactie aan WielerFlits. “Tot nu toe pakt de keuze voor het gravelracen bij Wilier perfect uit.”

“Toen ik over de finish kwam, was ik zo blij. Dit was mijn grote doel dit jaar en deze wedstrijd is zo lang… Er kan heel veel gebeuren en je hebt ook een beetje geluk nodig, maar ik was in topvorm en heb alles gedaan om in topconditie hier te starten”, zei Slik kort na de finish in Emporia, Kansas, tegen VeloNews. “Dit is de beste gravelkoers ter wereld. Het is fantastisch.”

“Aan het begin zat ik in een grote groep, want het niveau is echt hoog”, gaat hij verder. “We zaten daar nog met 150 man in het peloton, maar veel werden moe in de heuvelzone. Uiteindelijk reden Paul Vos, Laurens ten Dam en Matta De Marchi weg. Zij hadden een gat van twee minuten en we moesten echt hard werken om ze terug te krijgen. Met vijftien man werkten we echt goed samen. Daardoor pakten we ze terug en precies op dat moment viel ik aan.”

Dat was een beslissend moment in de koers. “Slechts vier renners (Keegan Swenson, Ian Boswell, Alexey Vermeulen en Peter Stetina, red.) konden mij volgen. En bij het laatste checkpoint moest Stetina lossen. Daarna kwam Laurens uit het niets terug. Niemand kon in de finale meer wegrijden, maar ik vertrouwde op mijn sprint”, aldus Slik, die Swenson en Boswell naar de andere podiumplaatsen verwees.

Maandag vertrekt Slik weer naar Nederland. “Dan ben ik in totaal vier weken weg geweest, dus dan is het wel weer mooi”, geeft hij aan.

