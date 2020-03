Ivan García sprint naar zege na chaotische finale in Parijs-Nice dinsdag 10 maart 2020 om 17:15

De derde etappe van Parijs-Nice is gewonnen door Ivan García. De Spanjaard van Bahrain McLaren bleek in finishplaats Le Châtre de snelste sprinter, door na een chaotische en oplopende finale Peter Sagan, Andrea Pasqualon en Cees Bol naar de overige ereplaatsen te verwijzen. Maximilian Schachmann blijft leider.

Veel renners twijfelen of de 74e editie van Parijs-Nice aankomende zondag wel finisht in Nice, aangezien het coronavirus zich maar blijft verspreiden in Europa en dus ook in Frankrijk. Vandaag spelden de aanwezige coureurs echter ‘gewoon’ weer een rugnummer op voor de derde etappe tussen Chalette-sur-Loing en La Châtre, met 214 kilometer de op-een-na-langste rit van de ‘Koers naar de Zon.’

Het leek bij de start in Chalette-sur-Loing opnieuw een dag voor de snelle mannen gezien het relatief vlakke parcours, maar de renners vertrokken wel in miezerige weersomstandigheden. Verder was het tijdens de etappe uitkijken naar mogelijke waaiervorming, net als de voorbije ritten in deze Parijs-Nice. In de eerste kilometers kreeg het peloton echter te maken met een fikse tegenwind.

Eenzame vluchter Devriendt

We kregen dan ook een vrij gezapig begin voorgeschoteld. De gemiddelde snelheid lag laag en aanvankelijk had niemand zin om voor het peloton uit te rijden, maar Tom Devriendt besloot na een tijdje om toch wat publiciteit mee te pakken. De renner van Circus-Wanty Gobert kreeg alleen geen steun van mede-aanvallers, waardoor het een eenzaam fietstochtje werd voor de 28-jarige Devriendt.

Het verschil tussen de koploper en het peloton liep al snel op tot bijna tien minuten, maar Devriendt hoefde zich geen illusies te maken over een eventuele ritzege. Bij de eerste tussensprint in Châtillon-Coligny wist Giacomo Nizzolo – de ritwinnaar van gisteren en nummer twee in het klassement – twee bonificatieseconden te sprokkelen, waardoor hij zijn achterstand op Maximilian Schachmann verkleinde tot dertien tellen.

Wind zorgt voor nervositeit, maar niet voor waaiers

Vooraan bleef Devriendt een strak tempo rijden, maar de dappere vluchter kon niet verhinderen dat de voorsprong steeds kleiner werd. Op veertig kilometer van de streep was het verschil nog maar drie minuten en de renner van Circus-Wanty Gobert bleek in de daaropvolgende kilometers een vogel voor de kat. Met nog dertig kilometer te fietsen werd Devriendt ingerekend door de sprintersploegen.

In het peloton werden de renners af en toe opgeschrikt door een valpartij of waaiervorming, maar de wind stond te veel in het nadeel om de boel écht op de kant te zetten. We begonnen hierdoor met een compact peloton aan de laatste twintig kilometer richting La Châtre. De ploegen van de spurters ontwikkelden geen verschroeiend tempo aan kop van het peloton, waardoor het wachten was op een echte versnelling.

Deceuninck-Quick-Step opent de finale

Die kwam er van Mads Pedersen, maar de wereldkampioen van Trek-Segafredo wilde alleen maar bonificatieseconden oprapen bij de tweede en laatste tussensprint in Saint-Août. Vlak na het uitrijden van het dorpje zagen we plots de mannen van Deceuninck-Quick-Step – met Julian Alaphilippe als grote aanjager – naar de kop trekken. De Belgische formatie probeerde het op de kant te gooien.

Maar ook sterke beren als Kasper Asgreen en Yves Lampaert slaagden er niet in om een eerste waaier te vormen, al zagen we andermaal Richie Porte afhaken. Door de tempoversnelling van Deceuninck-Quick-Step waren plots ook andere ploegen bereid om het tempo de hoogte in te jagen, waardoor de renners in een ziedende vaart richting de vod van de laatste kilometer reden.

Zware val Terpstra en Bennett, García ‘verrast’ Sagan

Op zes kilometer van de aankomst werd een op hol geslagen peloton opgeschrikt door een zware valpartij van onder meer Niki Terpstra en Bryan Coquard. Beide renners kwamen op hoge snelheid ten val en zouden geen rol van betekenis meer spelen in de finale. Vooraan wist geen enkele ploeg een ideale lead-out te verzorgen, waardoor we een zeer chaotische sprint kregen in de straten van La Châtre.

Deceuninck-Quick-Step hoopte Sam Bennett naar de zege te piloteren, maar het was de Ierse kampioen die zwaar ten val kwam in de laatste honderden meters na een akkefietje met Guillaume Bovin en Caleb Ewan. Bennett kon de de zege op zijn buik schrijven, maar Peter Sagan zat met nog tweehonderd meter te gaan ideaal geplaatst. De Slowaak leek de grote favoriet voor de overwinning, maar de drievoudig wereldkampioen was niet opgewassen tegen de sprint van García.