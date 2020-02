Ivan Basso: “Kevin Inkelaar is een machine”

Kometa-Xstra heeft onlangs haar ambitieuze plannen voor de toekomst geopenbaard. Er zit sinds 2020 een behoorlijk Nederlandse haakje aan de Spaanse ploeg, doordat het Oosterhoutse bedrijf Xstra Digital Storage aan de formatie van teammanagers Ivan Basso en Alberto Contador verbonden is. Met de nu 22-jarige Kevin Inkelaar reed in 2018 ook een Nederlandse renner voor de – toen nog – opleidingsploeg. De Italiaan bewaart warme herinneringen aan Inkelaar, vertelt hij aan WielerFlits.

Inkelaar reed uiteindelijk slechts een jaar onder de vleugels van Basso en Contador. “Onze kalender paste iets minder goed bij zijn capaciteiten. Kevin is een klimmer. Sommige koersen die wij reden, lagen hem niet zo goed. Hij kreeg de kans om bij een andere, goede opleidingsploeg te tekenen. Na de Giro della Valle d’Aosta waarin hij ten val kwam, zaten we niet op een lijn met elkaar om door te gaan. Toen Groupama-FDJ U23 hem vervolgens wilde hebben, heb ik gezegd: ‘Als je dat wilt, moet je dat doen. Geen probleem, even goede vrienden’. We hebben elkaar het beste gewenst en nog steeds is onze relatie goed.”

De tweevoudig winnaar van de Giro d’Italia is benieuwd naar Inkelaars profdebuut. “Kevin is een grote professional. Het is echt een machine. Hij is ook hard voor zichzelf. Soms misschien te hard. Vaak helpt dat, maar af en toe ging hij daar te ver in. Ik ben blij dat hij daarin nu de balans heeft gevonden. Aan de zijde van Wout Poels bij Bahrain-McLaren kan hij erg veel leren. Het zal hem goed doen. Kevin heeft veel kwaliteiten en bij hem ligt er een grote motor in. Vergelijk hem met Giulio Ciccone, die wat langer nodig had om zich te tonen. Inkelaar moet daarom hard blijven werken, geconcentreerd blijven en dan komt hij er wel.”

‘Team Ineos weet wat ze doet met Rodríguez’



Een ander talent dat uit het Kometa-Xstra-project voortkomt en komend jaar zijn WorldTour-debuut maakt, is de pas 19-jarige Carlos Rodríguez. Hij slaat de beloften over en debuteert bij Team Ineos. “Hij klimt erg goed, maar anderzijds is hij ook weer niet een pure klimmer”, zegt Basso. “Maar we moeten zien hoe dat zich ontwikkelt. Hij is erg compleet. Maar vergelijk hem alsjeblieft niet met Remco Evenepoel. Dat is het perfecte voorbeeld van de buitencategorie.”

“Carlos heeft tijd nodig”, gaat de Italiaan verder. “Als je zo jong bent, kan het twee kanten op. Of je doet eerst twee of drie jaar in een kleinere ploeg met een voorcontract bij een groot team, of je stapt meteen over naar de grote ploeg en die geeft je een heel licht wedstrijdprogramma. Ik heb veel respect voor Team Ineos, omdat ze weten wat ze met renners doen. Ik voorzie voor Carlos dan ook geen problemen.”

Morgen volgt een uitgebreid interview met Ivan Basso over Kometa-Xstra.