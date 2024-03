zondag 10 maart 2024 om 08:48

Itamar Einhorn opent Tour de Taiwan met sprintzege, Jeroen Meijers vierde

Itamar Einhorn heeft de eerste etappe van de Tour de Taiwan 2024 (2.1) op zijn naam geschreven. De 26-jarige Israëliër bleek na iets meer dan 83 kilometer de snelste in de sprint, voor Matteo Malucelli, Manuel Peñalver én Nederlander Jeroen Meijers. Einhorn is tevens de eerste leider.

In de eerste etappe van de Tour de Taiwan 2024 reden de renners – over een afstand van net iets meer dan 83 kilometer – in miljoenenstad Taipei. Dat het een massasprint zou worden, stond bijna wel vast, aangezien het parcours rechttoe-rechtaan was. De deelnemers kregen onderweg geen lastige hindernissen voorgeschoteld. Het was rondjesdraaien in de straten van Taipei.

Toch probeerden heel wat renners om er nog vanonder te muizen, maar de eerste aanvallen werden al snel weer in de kiem gesmoord. Op een gegeven moment wisten zes renners toch wat voorsprong te vergaren, maar deze kopgroep kreeg zeker niet te veel ruimte en werd dan ook op tijd weer onschadelijk gemaakt door de sprintersploegen.

Een massasprint stond in de sterren geschreven en een sprint kregen de toeschouwers ook te zien in de straten van Taipei. In deze spurt bleek Itamar Einhorn over de snelste benen te beschikken. De snelle Israëliër rekende duidelijk af met de Italiaan Matteo Malucelli van JCL Team UKYO. De Spanjaard Manuel Peñalver (Team Polti Kometa) werd derde.

Nederlander Jeroen Meijers, die tegenwoordig uitkomt voor de Filipijnse continentale formatie Victoria Sports Pro Cycling Team, wist zich ook te mengen in het sprintgeweld. De oud-renner van Rabobank Development Team en Roompot-Nederlandse Loterij kwam als vierde over de streep.

Nieuwe zege voor Einhorn

Voor ritwinnaar Einhorn is het overigens al zijn derde zege van het seizoen. De rappe renner won vorige maand ook al twee etappes in de Tour du Rwanda. De vraag is of Einhorn morgen weer aan sprinten zal toekomen. De tweede etappe naar Jiaobanshan park kent namelijk een pittige finale, op maat van de puncheurs. De finishstreep is getrokken op een klim van acht kilometer aan goed 2%.