vrijdag 2 februari 2024 om 08:34

Italië en Frankrijk voeren late wijzigingen door in WK-selectie Mixed Team Relay

Italië en Frankrijk hebben een wijziging doorgevoerd in hun selectie voor de Mixed Team Relay op het WK veldrijden. Ten opzichte van de vooraf ingediende startlijst hebben de Italianen zelfs hun twee elite-renners moeten vervangen, terwijl bij Frankrijk elite David Menut plaatsmaakt voor een van de beloften.

Op de voorlopige startlijst had Italië twee sterke eliterenners opgesteld, met Filippo Fontana en Sara Casasola. Zij moesten samen met Stefano Viezzi, winnaar van de Wereldbeker bij junioren, de kar trekken. Nu is last minute besloten om Fontana en Casasola toch niet te laten starten. Die laatste was vorige week nog ziek in Hoogerheide.

Als vervangers zijn Gioele Bertolini, de beste Italiaanse elite op de UCI-ranking, en belofte Federica Venturelli aangewezen. Een flinke aderlating dus voor de Squadra Azzura in Tábor.

Bij Frankrijk doet David Menut niet mee. Hij is op de jaarranking van de UCI de beste elite van Les Bleus, maar zal niet aan de start verschijnen. U23-renners Martin Groslambert zal hem vervangen.

Naast Italië en Frankrijk hebben ook thuisland Tsjechië (dat elite Nikola Noskova ziet afhaken) en Slowakije wijzigingen doorgevoerd. De Slowaakse ploeg gaat daardoor met liefst drie junioren vrouwen van start.