Italiaanse Corratec-ploeg vraagt ProTeam-licentie aan

De dit jaar opgerichte wielerploeg Team Corratec koerst momenteel nog op een continentale licentie, maar heeft inmiddels een ProTeam-licentie aangevraagd bij de UCI. Dat laat ploegleider Francesco Frassi weten in gesprek met Tuttobiciweb.

Teammanager Serge Parsani liet bij de oprichting van de ploeg al weten dat er ProTeam-ambities waren en inmiddels is het benodigde papierwerk in orde. De ploeg hoopt in 2023 door het leven te gaan als een ProTeam, maar er zijn meer kapers op de kust. “Alle sponsoren blijven aan boord en verhogen zelfs het budget, waardoor het voor ons mogelijk is om de stap te maken naar een hoger niveau. Verder zijn we nog op zoek naar nieuwe sponsoren”, schetst Frassi.

Team Corratec is ook druk bezig om de selectie te versterken met oog op komend seizoen. Een flinke kwaliteitsinjectie is ook nodig, aangezien Dušan Rajović volgend jaar voor een andere ploeg zal uitkomen. De Servische sprinter was dit jaar de belangrijkste renner binnen de selectie, maar heeft inmiddels een contract getekend bij WorldTour-formatie Bahrain Victorious. “We kijken naar jonge talenten en enkele interessante buitenlandse renners. Bij een ruimer budget willen we ook ervaren coureurs aantrekken”, aldus Frassi.

Team Corratec, dat gesponsord wordt door het gelijknamige fietsenmerk uit Duitsland en zijn uitvalsbasis heeft in Toscane, boekte dit jaar vijftien overwinningen. Twaalf werden er behaald op UCI-niveau, drie in het nationale circuit. De vertrekkende Rajović was met zeven zeges de grote slokop. Ook Veljko Stojnić, die bij Vini Zabù de nodige profervaring heeft opgedaan, en Stefano Gandin kwamen dit jaar uit voor Team Corratec. Stojnić en Gandin blijven wel gewoon aan boord.