Italiaanse bondsvoorzitter: “Italië achteraan in de rij? Absoluut niet” maandag 15 juni 2020 om 13:23

De Tour de France werd als een van de eerste koersen vastgesteld voor de tweede helft van het seizoen. De Giro d’Italia volgde pas later en moet bovendien op de nieuwe kalender concurreren met een aantal hoog aangeschreven klassiekers. Bondsvoorzitter Renato Di Rocco ontkent dat Italië een rol aan de zijlijn heeft.

“Absoluut niet. De Italiaanse wielersport staat hoog aangeschreven in het buitenland”, zegt Di Rocco in een interview met de Italiaanse krant Il Messaggero. “Het probleem is onze economie, die vergeleken bij Frankrijk erg zwak is – en de cijfers tonen dat ook aan. Bedenk dat de grootste Italiaanse bank in Franse handen is, net als de grootste supermarktketen. Op televisie zien we Frankrijk en Duitsland praten en bepalen, niet Italië.”

Dus de economie was de doorslaggevende factor voor het doorgaan van de Tour? Di Rocco: “Het waren de teams die, na overleg met elkaar, de UCI hadden gevraagd voorrang te verlenen aan de Tour de France, de drijvende kracht achter de hele beweging.”

Giro d’Italia

Vaststaat dat de Giro op de herschikte UCI-kalender overlapt met o.a. Luik-Bastenaken-Luik, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. “De klassiekers en de Giro zijn verschillende koersen en ook België en Frankrijk hebben uiteindelijk evenementen die wat worden overschaduwd door onze wedstrijd. We moeten realistisch zijn. Dit is een abnormaal en moeilijk seizoen voor iedereen en we moeten blij zijn dat we weer kunnen beginnen, gezien de omstandigheden in de wereld.”