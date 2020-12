Tadej Pogacar, Primoz Roglic, Mathieu van der Poel, Renato di Rocco

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag onder meer over Tadej Pogačar en Primož Roglič, die samen op een postzegel staan, en Mathieu van der Poel, die een jonge fan verrast.

Update – Renato di Rocco stopt als bondsvoorzitter

Renato di Rocco (74) stelt zich niet beschikbaar voor een nieuwe periode als voorzitter van de Italiaanse wielerbond, een functie die hij sinds 2005 bekleedt. De beslissing werd door hemzelf bevestigd in een interview met TuttoBICI. De verkiezingen voor het voorzitterschap zijn gepland voor 13 en 14 februari. Voorlopig zijn Daniela Isetti en Silvio Martinello de enige kandidaten. In september legt hij, vanwege zijn leeftijd, bovendien het vice-voorzitterschap bij de UCI neer.

Pogačar en Roglič samen op postzegel

Slovenië is maar wat trots op Tadej Pogačar en Primož Roglič, de nummers een en twee van de Tour de France. Om ze te eren zijn beide renners nu vereeuwigd op een velletje postzegels. “De Sloveense helden van de Ronde van Frankrijk”, staat bij de zegel, waarop Roglič en Pogačar in het nationale tricot poseren. De zegel is sinds vrijdag verkrijgbaar bij de Sloveense postkantoren en online via dezelaznamk.si.

Mooi gebaar Van der Poel verrast jonge Xander

Mathieu van der Poel had in de talkshow M een speciale boodschap voor de jonge Xander, die door een hartafwijking plotseling moest stoppen met mountainbiken. “Dag Xander, Mathieu van der Poel hier. Ik heb via jouw vriend Bob gehoord dat 2020 een rotjaar was voor jou. En ik wil jou heel graag een hart onder de riem steken. Daarom ga ik jou een gesigneerd shirt en een fanpakket van onze ploeg Alpecin-Fenix laten opsturen.” De jonge fan was zichtbaar onder de indruk.

