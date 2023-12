vrijdag 8 december 2023 om 20:15

Italiaan houdt Corné van Kessel van de zege in Ciclocross del Ponte

Corné van Kessel kwam maar tien seconden te kort om de Ciclocross del Ponte in het Italiaanse Fae di Oderzo op zijn naam te schrijven. De ervaren Nederlander van Deschacht-Hens-Maes moest het Italiaanse jonkie Filippo Fontana – niet te verwarren met ouderdomsdeken Marco Fontana – laten voorgaan. Filippo Agostinacchio werd derde.

Van Kessel komt de laatste tijd steeds beter voor de dag. Twee weken terug werd hij nog vierde in de Urban Cross in Kortrijk, die deel uitmaakt van de X2O Trofee. “Het niveau in de cross is de voorbije jaren gestegen, daar kan ik niet omheen. Met de wattages die ik vier of vijf jaar geleden haalde, kom ik er nu gewoon niet meer. Mijn eigen wattages zijn ook gewoon mee gestegen, hé. Maar allicht niet zo hard als bij de andere mannen”, zei hij toen in gesprek met WielerFlits.

Bij de vrouwen was seizoensrevelatie Sara Casasola de beste in de Ciclocross del Ponte. De Italiaanse thuisrijdster ging die andere revelatie, Kristyna Zemankova, vooraf. Francesca Baroni mocht aanspraak maken op plek drie.

Voor veel renners was de Ciclocross del Ponte een leuk meegenomen tussenhalte richting de Wereldbeker van Val Di Sole, die zondag in het Italiaans skigebied plaatsvindt.