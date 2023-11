Niels Bastiaens • dinsdag 28 november 2023 om 15:35

Corné van Kessel: “Met de wattages van vijf jaar geleden, kom ik er niet meer”

Interview Een top 5-plaats in een klassementscross, dat was voor Corné van Kessel alweer van eind 2021 geleden. De Urban Cross in Kortrijk, waar hij enige tijd meeging in het spoor van leider Lars van der Haar en op plek vier strandde, betekende dus een serieuze opsteker voor de 32-jarige crosser van Deschacht-Hens-Maes.

“Dit was mijn beste cross van het seizoen”, reageerde Van Kessel achteraf aan onze microfoon. “Qua uitslag sowieso. Het is misschien niet de cross die iedereen als eerste zou aanduiden, als ze de meest aantrekkelijke cross op de kalender moeten kiezen. Maar ik kom hier graag en de technische passages maken het een fijn. Een aantal renners zaten al in Dublin, maar de afwezigen hebben ongelijk.”

Van Kessel heeft er dan ook niet zijn beste periode opzitten. “Het is de bevestiging voor mezelf dat ik toch best goed bezig ben. Het draaide nog niet helemaal zoals ik wilde, de afgelopen weken. Het is niet dat er per sé een grote reden voor was, maar mijn sleutelbeenbreuk van vorig jaar heeft toch lang in mijn lichaam blijven zitten. Nu voel ik stilaan dat de last helemaal aan het wegtrekken is.”

Hoger algemeen niveau

De Van Kessel die tussen 2015 en 2020 een vaste waarde in de top 10 was, lijkt echter nog veraf. “Het niveau in de cross is de voorbije jaren hard gestegen, daar kan ik niet omheen. Met de wattages die ik vier of vijf jaar geleden haalde, kom ik er gewoon niet meer. Mijn eigen wattages zijn ook gewoon mee gestegen, hé. Maar allicht niet zo hard als bij de andere mannen.”

Begin 2020 verliet de in het Belgische Veldhoven woonachtige Nederlander het vertrouwde nest van Baloise Trek Lions, na tien jaar vaste dienst. Bij Intermarché-Wanty-Gobert mocht hij drie jaar lang een programma op WorldTour-niveau rijden, vooraleer hij in 2023 terecht kwam bij Deschacht-Hens-Maes. In die periode nam hij ook afscheid van zijn vaste trainer Kris Wouters, nu de ploegleider van Crelan-Corendon.

“Je probeert altijd nieuwe dingen te doen om jezelf te verbeteren. De ene keer werkt dat wel goed, de andere keer niet”, legt hij uit. “Ik weet niet of die trainers- en ploegwissels de reden zijn dat het minder ging. Met Kris ben ik altijd heel goed geweest. En met mijn nieuwe trainer Kees-Jan is het logisch dat het nog wat zoeken is naar elkaar, hoe ik bijvoorbeeld op bepaalde trainingen reageer. Maar wat vooral een rol speelt: het niveau in de cross is zeker niet gezakt. De jeugd die erbij is gekomen, is net een klasse hoger en dat voel je gewoon.”

Dezelfde ambities

Toch blijft Van Kessel, die op zijn palmares de crossen van Hasselt, Leuven, Surhuisterveen en Mol heeft prijken, ambitieus. “De ambitie is nog altijd om op het podium te staan, maar dat is er eentje die steeds moeilijker haalbaar wordt. Meestal ga ik gewoon van cross naar cross, maar ik probeer wel altijd het beste van mezelf te geven.”

Op het Nederlands kampioenschap in Hogeveen, midden januari, zou Van Kessel nog een gat op zijn palmares kunnen vullen. Bij de beloften heeft hij de titel wel al beet, maar bij de profs moest hij vaak afrekenen met ene Mathieu van der Poel. “Oké, hij is er op het NK niet bij, maar met Lars van der Haar, Pim Ronhaar, Joris Nieuwenhuis en Ryan Kamp zijn er voldoende kapers op de kust. Er is een heel sterke Nederlandse lichting, die goed bezig is. Stilaan komen we dichter bij het Belgische blok.”