Israel Start-Up Nation trekt vrouwelijke ploegleider aan

De renners van Israel Start-Up Nation zullen vanaf volgend seizoen samenwerken met een vrouwelijke ploegleider. Cherie Pridham zal volgend jaar plaatsnemen in de ploegleiderswagen, zo valt te lezen in een persbericht van de Israëlische WorldTour-formatie.

Pridham is de eerste vrouwelijke ploegleider die een kans krijgt in de WorldTour. “Ik ben ontzettend trots en het voelt ook als een privilege. Ik maak nu deel uit van een van de beste ploegen ter wereld en ik mag nu samenwerken met geweldige en legendarische renners. Ik wil echt slagen als ploegleider, aangezien ik dan andere vrouwen kan inspireren.”

“Ik ben alleen wel aangetrokken als ploegleider en niet als een vrouwelijke ploegleider, al begrijp ik ook wel dat mensen zich zullen focussen op het vrouwelijke aspect. Ik sta echter op gelijke voet met mijn (mannelijke) collega’s. Ik maak dezelfde fouten en zal ook dezelfde successen boeken”, aldus Pridham, die zelf ook een profcarrière achter de rug heeft.

Ervaring

De 49-jarige Britse heeft al ervaring met het begeleiden en coachen van mannelijke wielrenners, aangezien ze in het verleden als manager, directeur en eigenaar betrokken was bij het Britse Raleigh. “Ze heeft haar positie afgedwongen, aangezien ze veel ervaring heeft in het vrouwen- en mannenwielrennen”, legt Israel Start-Up Nation-eigenaar Sylvan Adams uit.

“Cherie is een echte professional en heeft nu de mogelijkheid om met de beste renners ter wereld samen te werken”, aldus Adams, die nog een tweede ploegleider heeft aangetrokken met Dror Pekatch. De Israëliër was tijdens de begindagen van de ploeg ook al actief als sportdirecteur en keert nu dus terug op het oude nest. Pekatch zal voor bepaalde wedstrijden worden ingezet.